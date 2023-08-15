Известный хоккеист, которого силой заставили служить в армии, получил суровое наказание

27-летний Федотов был задержан летом прошлого года, после заключения договора с клубом NHL Philadelphia Flyers. В момент задержания мужчина выходил из спортзала. Его обвинили в уклонении от воинских обязанностей.

Сначала мужчину доставили в военкомат, но вскоре перевезли оттуда в госпиталь. Федотов плохо себя чувствовал, и его адвокат и родители не могли его навестить. Предположительно, Федотову давали лекарства, о составе которых он не знал.

«Как я себя чувствовал в течение последнего года? Что на самом деле чувствует хоккеист, когда ему приказывают маршировать? Я просто считал дни без каких-либо эмоций. Я просто ждал и надеялся, что это закончится. Когда ты там, у тебя есть два варианта: либо уйти с высоко поднятой головой, либо сломаться», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Несмотря на критику, российский армейский клуб ЦСКА (российский армейский клуб – ред.) в июле объявил о подписании контракта с Федотовым, хотя у него оставался еще год по контракту с «Флайерз».