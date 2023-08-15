Суровая реальность: дочерняя компания Alexela сокращает более полусотни человек

Компания AS Kohimo, входящая в группу Alexela, на прошлой неделе уведомила кассу по безработице о намерении коллективно сократить 61 работника. Причина — снижение объема работы.

В течение последних трех лет компания несет крупные убытки — в прошлом году они составили почти 2,2 млн евро. По словам Ханса Пайома, члена наблюдательного совета Kohimo и председателя совета директоров материнской компании AVH Group (ранее AS Alexela Varahaldus), многолетние убытки — одна из причин, по которой компания сворачивает свою деятельность.