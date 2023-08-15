В Эстонии обсудят введение платного обучения для некоторых категорий студентов

В сентябре Совет ректоров приступит к обсуждению вопроса о том, при каких условиях и с какими исключениями вузам в будущем может быть предоставлена возможность взимать плату за высшее образование на эстонском языке, если человек желает получить второе высшее образование на уровне бакалавра, магистра или доктора, пишет Rus.ERR.