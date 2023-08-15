В Эстонии обсудят введение платного обучения для некоторых категорий студентов

В сентябре Совет ректоров приступит к обсуждению вопроса о том, при каких условиях и с какими исключениями вузам в будущем может быть предоставлена возможность взимать плату за высшее образование на эстонском языке, если человек желает получить второе высшее образование на уровне бакалавра, магистра или доктора, пишет Rus.ERR.
Председатель входящей в правительство партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар сказал в минувшие выходные на фестивале мнений в Пайде, что введение платы за высшее образование будет связано с конкретными условиями, касающимися желания получить второе высшее образование.
«Если человек хочет получить дополнительное высшее образование, то в какой-то момент появляется платная перспектива. В значительной степени это связано и с тем, что высшее образование требует дополнительных денег, а, как уже было сказано, первое высшее образование в нашей стране бесплатное», – сказал Хуссар.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (также входит в правительство) заявил на тех же дебатах, что ввод платного высшего образования не планируется.