Провал «американской тактики» или нехватка времени и сил? Почему ВСУ до сих пор не прорвали российскую оборону

При этом, как отметил российский эксперт, к советской (российской) технике при разработке предъявлялись «повышенные требования при преодолении переправ, включая переправы по дну и не самым прочным мостам, а из этого исходили по требованиям к стратегической переброске танков».

В общем, советская бронетехника (и ее дальнейшее развитие) отличалась легкостью и мобильностью, тогда как западные образцы создавались с большим упором на защищенность.

Это довольно разные концепции, и они не могли не сказаться на характере техники и ее боевом применении.

Правда, как отметил израильский эксперт Давид Гендельман, эта проблема в любом случае не такая острая, как общий уровень подготовки военных.

«На самом деле для большой части личного состава советская тактика и техника не более известны, чем западные, они не знали ни того, ни другого. Они просто не успели дообучиться вообще, а не конкретно на „западное“, им не хватило нескольких месяцев боевого слаживания. Полученная ими западная техника достаточно универсальна, чтобы действовать в различных видах боевого применения, а не только для некоей „западной“ тактики», — считает он.