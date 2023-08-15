Безработица в Эстонии продолжает расти: более 50 000 людей не могут трудоустроиться

Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что показатели безработицы стали расти. «Во втором квартале насчитывалось 50 200 безработных, что на 8500 человек больше, чем годом ранее, и на 11 100 человек больше, чем в первом квартале этого года. По словам Васильевой, наибольшее изменение наблюдается в женской безработице. «Количество безработных мужчин во втором квартале составило 23 500, что на 200 человек меньше, чем год назад. Безработных женщин при этом было 26 700, что на 8700 человек больше, чем в тот же период годом ранее», — отметила Теа Васильева.

По сравнению с первым кварталом этого года показатели безработицы среди женщин увеличились больше, чем среди мужчин: на 8000 у женщин и на 3100 у мужчин. «Уровень безработицы среди мужчин составил 6,3%, среди женщин — 7,1%. Мужская безработица увеличилась скорее с возрастом: в возрастной группе 50–74 лет уровень безработицы среди мужчин (8,5%) значительно выше, чем среди женщин (5,6%)».

Количество занятых выросло по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 21 300 человек, однако по сравнению с первым кварталом этого года немного уменьшилось и достигло 694 800 человек. «Мужчин и женщин среди занятых было почти равное количество, соответственно 347 500 и 347 300 человек. Поскольку к 2023 году численность лиц трудоспособного возраста по сравнению с началом предыдущего года увеличилась, уровень трудовой занятости (69,2%), несмотря на рост количества занятых, оставался относительно стабильным», — добавила Васильева.

Уменьшилось количество экономически неактивных лиц и вырос уровень участия в рабочей силе, т. е. доля тех лиц в возрасте от 15 до 74 лет, которые хотят и способны работать (общее количество занятых и безработных). Если во втором квартале прошлого года работали или искали работу 73,1% населения трудоспособного возраста, то ко второму кварталу этого года уровень участия в рабочей силы достиг 74,2%, что является самым высоким показателем за последние годы. Количество экономически неактивных лиц составило 259 000, что на 4200 человек меньше, чем годом ранее, и на 9600 меньше, чем в первом квартале 2023 года.

Уровень безработицы показывает, какая часть экономически активного населения, т. е. рабочей силы, не имеет работы. Уровень трудовой занятости — это доля занятого на рынке труда населения в возрасте 15–74 лет. Уровень участия в рабочей силе — это доля рабочей силы среди населения в возрасте 15–74 лет.