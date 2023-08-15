В произошедшей в Таллинне тяжелой аварии пострадали четыре человека

Во вторник утром в столичном районе Нымме произошла серьезная авария, в результате которой перекрыли движение в обоих направлениях.
Сегодня около 8 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Вабадузе в Таллинне. По предварительной информации, произошло цепное столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель полиции.
На снимках видно, как по асфальту разбросаны части кузова автомобилей и аккумуляторы и пластик, а один автомобиль лишился крыши. В то же время на снимках видно, что в результате аварии повреждены шесть автомобилей: Volkswagen, Dacia, Peugeot, Ford, BMW и фургон.
В пресс-службе полиции добавили, что движение по бульвару Вабадузе на участке между улицами Тяхе и Кааре закрыто в обоих направлениях.
По состоянию на 9 часов утра полиция и аварийные службы все еще находились на месте происшествия, но не давали никаких дополнительных комментариев по поводу случившегося. Однако полиция оцепила всю территорию и никого не пропускает. Все люди, находившиеся в машинах, покинули место происшествия или были увезены на машинах скорой помощи.
Несмотря на то, что авария произошла в утренний час пик, пробок на дорогах в это время не было. После аварии на улице образовалась очередь из городских автобусов, но автомобили смогли объехать ее по более узким внутриквартальным улицам.
Как могла произойти столь ужасная авария, пока не известно. По словам представителя PPA, все точные обстоятельства аварии еще устанавливаются.