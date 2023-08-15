В произошедшей в Таллинне тяжелой аварии пострадали четыре человека

Сегодня около 8 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Вабадузе в Таллинне. По предварительной информации, произошло цепное столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель полиции.

На снимках видно, как по асфальту разбросаны части кузова автомобилей и аккумуляторы и пластик, а один автомобиль лишился крыши. В то же время на снимках видно, что в результате аварии повреждены шесть автомобилей: Volkswagen, Dacia, Peugeot, Ford, BMW и фургон.

В пресс-службе полиции добавили, что движение по бульвару Вабадузе на участке между улицами Тяхе и Кааре закрыто в обоих направлениях.

По состоянию на 9 часов утра полиция и аварийные службы все еще находились на месте происшествия, но не давали никаких дополнительных комментариев по поводу случившегося. Однако полиция оцепила всю территорию и никого не пропускает. Все люди, находившиеся в машинах, покинули место происшествия или были увезены на машинах скорой помощи.

Несмотря на то, что авария произошла в утренний час пик, пробок на дорогах в это время не было. После аварии на улице образовалась очередь из городских автобусов, но автомобили смогли объехать ее по более узким внутриквартальным улицам.