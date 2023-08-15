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Женщина, гулявшая с детьми, стала жертвой жестокого нападения

Järva Teataja
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Remo Tõnismäe

В Пайдеском суде рассматривалось дело о произошедшем в конце апреля нападении на женщину на глазах у ее детей.

В конце апреля этого года стоявший у многоквартирного дома человек оскорблял жительницу этого дома, которая шла домой из магазина с сыном и дочерью.

Он кричал на нее и называл проституткой. Это услышал сосед и вышел на балкон, чтобы посмотреть, что происходит.

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