Женщина, гулявшая с детьми, стала жертвой жестокого нападения

Rus.Postimees.ee112Для подписчиковЖенщина, гулявшая с детьми, стала жертвой жестокого нападенияJärva Teataja15 августа 2023, 09:34Facebook TwitterComments Иллюстративное фото. Фото: Remo TõnismäeВ Пайдеском суде рассматривалось дело о произошедшем в конце апреля нападении на женщину на глазах у ее детей.В конце апреля этого года стоявший у многоквартирного дома человек оскорблял жительницу этого дома, которая шла домой из магазина с сыном и дочерью.Он кричал на нее и называл проституткой. Это услышал сосед и вышел на балкон, чтобы посмотреть, что происходит.Facebook TwitterComments Ключевые слова судругательстваУвидев Pекомендуем