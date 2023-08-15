Оборот эстонских стартапов в первом полугодии превысил миллиард евро

Согласно базе данных Startup Estonia, сегодня в Эстонии действуют 1523 стартапа. Наибольший оборот в первом полугодии текущего года был у стартапов Bolt (592 млн евро), Veriff (38 млн евро), Swappie (32,4 млн евро), Viseven (16,5 млн евро) и Crezu (15,8 млн евро) достигли .

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что эстонский сектор стартапов продолжил расти, но нестабильность в мировой экономике и безопасности влияет и на стартапы. «В настоящее время мы видим новую тенденцию: вместо быстрого глобального роста эстонские стартапы сосредотачиваются на повышении эффективности и обеспечении прибыльности. Это свидетельствует о зрелости нашей экосистемы — у стартапов достаточно гибкости и опыта, чтобы реагировать на меняющиеся обстоятельства и корректировать свои стратегии», — сказала Петерсон.

Стартапы и инвесторы продолжают заключать инвестиционные сделки. За первые шесть месяцев этого года эстонские стартапы привлекли 113,2 млн евро инвестиций. Было совершено 22 сделки со средним размером 5,1 млн евро, а 15 стартапов привлекли инвестиции на сумму более одного миллиона евро. Крупнейшие инвестиции привлекли Funderbeam (36 млн евро), RangeForce (17 млн ​​евро), Planet42 (14,1 млн евро), EFENCO (12,3 млн евро) и Roofit.solar (6,45 млн евро).

«Эффективные и сильные компании интересны инвесторам и в кризисные времена, но стартапы должны учитывать, что инвестиционные решения обдумываются более тщательно и на их принятие уходит больше времени. Инвесторы ждут от стартапов эффективности и оптимизации расходов, а не быстрого роста и завоевания мира при поддержке денег инвесторов», — отметила Петерсон и добавила, что свободного капитала на рынке достаточно, но инвесторы ориентированы на поиск умных и новаторских решений.

В первой половине 2023 года было заключено четыре сделки по продаже стартапов. Компания Amazon купила Snackable, а Coinmetro приобрел контрольный пакет акций Ignium. Новых владельцев обрели платформы Autolevi и Voog.

Startup Estonia отмечает, что ежеквартально представленные Налогово-таможенным департаментом данные по налогу с оборота предоставленные на основании деклараций по НДС могут отличаться от данных годового отчета, но они дают наилучший возможный обзор текущей ситуации и роста сектора.