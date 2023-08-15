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Оборот эстонских стартапов в первом полугодии превысил миллиард евро

rus.postimees.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Оборот эстонских стартапов за первые шесть месяцев этого года достиг рекордных 1,1 миллиарда евро, увеличившись за год на 17 процентов. Стартапы заплатили 113 млн евро государственных налогов, что на 24% больше, чем за то же время прошлого года.

Согласно базе данных Startup Estonia, сегодня в Эстонии действуют 1523 стартапа. Наибольший оборот в первом полугодии текущего года был у стартапов Bolt (592 млн евро), Veriff (38 млн евро), Swappie (32,4 млн евро), Viseven (16,5 млн евро) и Crezu (15,8 млн евро) достигли .

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что эстонский сектор стартапов продолжил расти, но нестабильность в мировой экономике и безопасности влияет и на стартапы. «В настоящее время мы видим новую тенденцию: вместо быстрого глобального роста эстонские стартапы сосредотачиваются на повышении эффективности и обеспечении прибыльности. Это свидетельствует о зрелости нашей экосистемы — у стартапов достаточно гибкости и опыта, чтобы реагировать на меняющиеся обстоятельства и корректировать свои стратегии», — сказала Петерсон.

Стартапы и инвесторы продолжают заключать инвестиционные сделки. За первые шесть месяцев этого года эстонские стартапы привлекли 113,2 млн евро инвестиций. Было совершено 22 сделки со средним размером 5,1 млн евро, а 15 стартапов привлекли инвестиции на сумму более одного миллиона евро. Крупнейшие инвестиции привлекли Funderbeam (36 млн евро), RangeForce (17 млн ​​евро), Planet42 (14,1 млн евро), EFENCO (12,3 млн евро) и Roofit.solar (6,45 млн евро).

«Эффективные и сильные компании интересны инвесторам и в кризисные времена, но стартапы должны учитывать, что инвестиционные решения обдумываются более тщательно и на их принятие уходит больше времени. Инвесторы ждут от стартапов эффективности и оптимизации расходов, а не быстрого роста и завоевания мира при поддержке денег инвесторов», — отметила Петерсон и добавила, что свободного капитала на рынке достаточно, но инвесторы ориентированы на поиск умных и новаторских решений.

В первой половине 2023 года было заключено четыре сделки по продаже стартапов. Компания Amazon купила Snackable, а Coinmetro приобрел контрольный пакет акций Ignium. Новых владельцев обрели платформы Autolevi и Voog.

Startup Estonia отмечает, что ежеквартально представленные Налогово-таможенным департаментом данные по налогу с оборота предоставленные на основании деклараций по НДС могут отличаться от данных годового отчета, но они дают наилучший возможный обзор текущей ситуации и роста сектора.

Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.

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