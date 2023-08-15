Лучница Лизелль Яэтма установила новый рекорд Эстонии

Порадовали результаты и других участников. В мужском зачете по блочному луку Робин Яэтма завоевал 705 очков, в женском зачете по спортивному луку Трийну Лилиенталь набрала 647 очков. Это многообещающие результаты в свете стартующего 15 августа в Париже четвертого этапа Кубка мира по стрельбе из лука Hyundai Archery.