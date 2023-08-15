Лучница Лизелль Яэтма установила новый рекорд Эстонии

На проходившем с 12 по 13 августа чемпионате Эстонии по стрельбе из лука Лизелль Яэтма установила новый рекорд страны, набрав в плотной конкуренции 709 очков!
Порадовали результаты и других участников. В мужском зачете по блочному луку Робин Яэтма завоевал 705 очков, в женском зачете по спортивному луку Трийну Лилиенталь набрала 647 очков. Это многообещающие результаты в свете стартующего 15 августа в Париже четвертого этапа Кубка мира по стрельбе из лука Hyundai Archery.
Майт Сирель, ученик Лейли Кукк (Pärnu Vibuklub), удивил всех любителей стрельбы из лука, четко дав понять, что среди спортсменов растет многообещающее молодое поколение: лучник выступал в категории U15, составив мощную конкуренцию в мужском классе, уступив лишь Робину Яэтма, который занимает 11-ю позицию мирового рейтинга и выиграв тем самым серебряную медаль.