Самый обычный парень: молодой человек нелегально пересек границу РФ с Эстонией, чтобы воевать против российской армии в Украине

В то же время Дани понимал: что бы он ни делал - фигуранты уголовного дела и те, кто их поддерживает, будут в нем сомневаться. Он вспоминает, как перед одним из заседаний заговорил с Олегом Навальным, также обвиняемым по «санитарному делу», а в ответ якобы услышал: «Мы практически не сомневаемся, что ты купленный и пришел в это дело по подготовленному сценарию». Навальный сказал «Медузе», что с Акелем не общался и «ничего подобного не говорил», хотя помнит его как свидетеля обвинения.

«Когда мы еще ничего о нем не слышали, не видели его интервью, думали, что это просто подставной чел, который даст против нас показания, - признает фигурантка "санитарного дела" Люся Штейн. - А получилось, что он честно сказал, что наши твиттеры не читал и пошел на митинг по своей воле, а не по нашим призывам».

Олег Навальный и Дани Акель у суда летом 2021-го. Фото: Архив Дани Акеля

В августе 2021-го судья Преображенского суда Марина Леонова приговорила Штейн к году ограничения свободы. Подобное наказание (или условные сроки) получили и другие фигуранты. Многие из них, в том числе Штейн, вскоре уехали из России. Дани Акелю суд назначил 100-тысячный штраф.