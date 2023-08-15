Двукратный чемпион мира рассказал о жизни в Румынии: любая тренировка может оказаться последней

Шамаев, который два года назад сменил российское гражданство на румынское, пожаловался телеканалу MatchTV на тяжелые условия, с которыми постоянно сталкиваются и он, и его команда.

Особенно нагружают спортсменов плохие условия для тренировок. На тренировочных трассах множество препятствий: от туристов, которые блокируют лыжни припаркованными машинами, до лесных обитателей.

«Любая тренировка может оказаться последней. Особенно опасны медведи, которые терроризируют спортсменов по ночам», - добавил Шамаев.

Также румынских биатлонистов удручает и то, что их достижения не признаются.

«Биатлон в Румынии – самая непопулярная дисциплина», - сказал спортсмен и добавил, что многие жители страны даже не знают, что такое биатлон.

И местное телевидение не проявляет к этому виду спорта особого интереса.

«Румынские репортеры никогда не приезжают на соревнования. И если репортеры из других стран берут у своих спортсменов интервью, то мы просто проходим мимо. Никто не приглашает нас на интервью», - сказал он.

Также, по словам Шимаева, у любителей зимних видов спорта в Румынии отсутствуют и финансовые ресурсы.

«Я выиграл 2500 евро, но потратил, кажется, 4000-5000 евро только на лыжи. В составе национальной сборной Румынии почти вся моя зарплата уходит на оплату тренировок, материалов и поездок», - рассказал биатлонист.