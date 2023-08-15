Эстонский музей природы приглашает в походы по изучению летучих мышей

«Летучие мыши – удивительные животные. Многие люди испытывают перед ними трепет, а порой даже и чувство страха. Страх же, как правило, появляется от малой осведомленности о жизни летучих мышей. Чтобы развеять предубеждения о рукокрылых, уже многие годы моей задачей является проведение таких походов, – говорит Катерина Песоцки. – Походы проводятся в парке Кадриорг, поскольку этот парк и находящиеся на его территории постройки являются замечательным местом для летних колоний многих видов рукокрылых нашей страны».

Водяная ночница. Фото: Леннарт Леннук (Эстонский музей природы)

При помощи специального детектора участники похода смогут услышать звуки, которые летучие мыши издают в полете, а при хорошем стечении обстоятельств можно увидеть и полет рукокрылых.

Стоимость билета для взрослого составляет 10 евро, а льготный билет для ученика, студента и пенсионера - 5 евро.

19.08.2023

5 сентября с 21 до 22:30 часов подобный поход на эстонском языке проведет биолог Эстонского музея природы Мерилийс Коткас.