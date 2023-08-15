Жители Таллинна вновь смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, бесплатный прием крупногабаритных отходов выполняет поставленную цель – люди сдают в период кампании в разы больше отходов, чем в другое время. «Это позволяет поддерживать городскую среду в чистоте. Если вещи, от которых хочется избавиться, находятся в удовлетворительном состоянии и могут использоваться, их можно направить на повторное использование, привезя на станции по приему отходов – их принимают бесплатно на станциях в Пальяссааре и Пяэскюла», - рассказал Вимм.

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

Вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, но в рамках кампании зарегистрированные жители Таллинна в течение недели могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы - их будут принимать все городские станции по приему отходов.

К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.

К числу крупногабаритных отходов НЕ относятся: строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, валики для краски); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, детали автохлама, автопокрышки); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.