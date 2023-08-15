КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Женщина – не машина для родов

Когда задаешь неприятные вопросы, не стоит ждать, что тебе охотно ответят

В общем, набирает вес позиция, что провести такой опрос было необходимо, только, мол, нужно было соблюсти все необходимые правила. Однако даже беглый просмотр содержащихся в адресованном бездетным женщинам вопросов неизбежно наводит на мысль, что в замысленных фондом Pere Sihtkapital масштабах это исследование просто неосуществимо, поскольку большинству людей совершенно не нравится отвечать на вопросы исключительно интимного свойства.

Авторов исследования, например, интересует, пыталась ли когда-нибудь женщина забеременеть или был ли у нее опыт сексуальных отношений с людьми своего пола… Нет сомнений, что с научной точки зрения оправданно задавать людям и более неделикатные вопросы и даже подвергать их некомфортным процедурам, но в таких случаях речь всегда идет о наборе добровольцев, с которыми заключаются очень четкие соглашения о «границах допустимого».

Наверняка такие добровольцы найдутся и для исследования того формата, что затеяно фондом Pere Sihtkapital, но по-настоящему массовой вовлеченности в такой проект эстонских бездетных женщин достичь ну никак невозможно.