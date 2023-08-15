Центральный банк России встал на защиту рубля резким повышением процентной ставки

Москва намерена остановить стремительное падение курса рубля, подняв процентную ставку почти вдвое. Рубль упал почти до 102 по отношению к доллару в понедельник после того, как Максим Орешкин, экономический советник президента Владимира Путина, заявил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что слабая финансовая политика центрального банка была основной причиной падения российской валюты.

Рубль укрепился почти на 6 процентов рано утром во вторник, так как инвесторы сделали вклад в значительное ужесточение финансовой политики центрального банка. Однако в 11 часов курс рубля снова упал по отношению к доллару и евро, и сейчас доллар стоит 98 рублей, а евро - 107.

«Коммерсантъ» пишет сегодня, что совет директоров Банка России на внеочередном утреннем заседании повысил базовую процентную ставку на 3,5 процентных пункта до 12 процентов. Российские аналитики скорее всего ожидали повышения процентных ставок до десяти процентов.

По данным ЦБ, решение было принято для ограничения рисков ценовой стабильности. На предыдущем заседании 21 июля процентная ставка была установлена ​​в размере 8,5 процентов годовых.

Центральный банк России ранее называл снижение стоимости рубля причиной снижения торгового баланса России. Профицит счета текущих операций страны в январе-июле был на 85 процентов ниже, чем годом ранее.