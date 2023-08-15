Ухудшение экономики приводит к росту безработицы: каков прогноз на конец года?

Во втором квартале количество сотрудников оставалось на высоком уровне. Однако упадок в экономике привел значительному снижению занятости по сравнению с предыдущим кварталом.

Обычно с приближением лета потребность в работниках увеличивается, а не уменьшается. По данным Налогового департамента, в промышленности и строительстве работников стало меньше.

Число безработных увеличилось как в предыдущем квартале, так и по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди безработных наибольшее количество составляют неквалифицированные рабочие и работники сферы услуг.

Безработных больше, потому что рабочих мест меньше. Оборот компаний снизился на 4% во втором квартале по сравнению с прошлым годом.

Низкий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках приведет к дальнейшему увеличению числа безработных во второй половине года. По прогнозу Swedbank, к концу года уровень безработицы превысит 7 процентов. В следующем году экономическая ситуация улучшится, и безработица снова начнет падать.