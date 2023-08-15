В Пярнумаа строится один из крупнейших солнечных парков Эстонии

Монтаж ограждения по периметру площадки начался 14 июля, а строительство парка Раба стартует 28 августа. По словам Куре, на данный момент сложно сказать, будет ли строительство вестись всю зиму, поскольку на определенных этапах строительства снег и холодная погода могут вызвать проблемы, но это учтено при составлении графиков.

Sunly AS – независимый производитель электроэнергии, разрабатывающий проекты солнечной, геотермальной и ветровой энергии, а также технологии аккумулирования энергии. Команда компании работает во имя достижения углеродно-нейтрального будущего и энергетической безопасности, а производство возобновляемой энергии в странах Балтии и Польше помогает достичь этих целей.

Smartecon имеет более чем десятилетний опыт работы в области солнечной энергетики. За это время в пяти странах было спроектировано и построено более тысячи солнечных электростанций общей стоимостью более 50 миллионов евро. Компания продолжает планировать и осуществлять расширение в другие европейские страны.