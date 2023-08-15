Трампу предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу

Трампу предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в заговоре с целью подлога, попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Помимо Трампа обвинения предъявлены еще 18 людям, среди них - бывший глава аппарата Белого дома, соратник Трампа Марк Медоуз, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сотрудник министерства юстиции Джеффри Кларк, юрист и консультант Трампа Джон Истман.

Трампу уже предъявлены обвинения по трем другим делам - о заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года, о незаконном удержании секретных документов и о фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.

Поводом для очередных обвинений стал телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь «найти 11 780 голосов».

Джо Байден выиграл в Джорджии, получив 306 голосов коллегии выборщиков против 232 голосов Трампа.

Трамп в настоящий момент является лидером среди кандидатов от Республиканской партии на выдвижение на следующих президентских выборах. Он вину не признает.

Обвинения прокурора округа Фултон, демократкми Фани Уиллис, в течение двух лет проводившей расследование, он назвал политически мотивированными.

Как сказала Фани Уиллис, прокуратура предложит начать судебный процесс в течение следующих 6 месяцев.

Трампу и остальным обвиняемым предложено добровольно сдаться правосудию не позднее полудня по местному времени 25 августа (следующая пятница).

Трамп назвал новое уголовное дело так же, как и многие другие расследования, затрагивавшие его в последние годы, - «охотой на ведьм».

В посте на своем сайте Truth Social он обратил внимание, что один из документов из обвинительного заключения, как сообщалось, появился на сайте суда округа Фултон до того, как об обвинениях было объявлено официально.

«Как насчет документов обвинительного заключения, выложенных сегодня задолго до того, как большое жюри проголосовало, а затем быстро убранных? Пахнет подтасовкой!» - написал экс-президент.