ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Quo vadis, Украина? Тренды внутриполитического развития в условиях войны

В целом существует риск, что государство может пробовать и далее (как минимум адресно) «подминать» под себя местное самоуправление, особенно по мере того, как будут выделятся ресурсы на восстановление общин. Это создает предпосылки для усиления рецентрализационных тенденций, при общем сохранении задекларированного курса на политику децентрализации власти.

К слову, украинцы крайне позитивно относятся к достижениям децентрализации прошлых лет. В рамках национального опроса, проведенного осенью 2022 года, более 76% респондентов высказались за необходимость продолжения реформы, что на 13% больше, чем в довоенном 2021 году. При этом почти половина опрошенных уверены, что децентрализация позитивно повлияла на возможности сопротивления полномасштабному вторжению.

Ползучая авторитаризация

Помимо собственно централизации власти, наблюдаются в Украине и некоторые авторитарные тренды. Пока что они не несут угрозы демократическим основам украинского государства, однако их появление, да еще и комплексное, все же является тревожным сигналом.

Одно из проявлений - чрезмерное усиление роли Офиса Президента Украины (ОПУ) в системе государственной власти. Эта проблема для Украины не новая, и все президентские администрации, как бы они не назывались, всегда пытались перетянуть на себя больше власти и полномочий, чем им положено. Хотя по факту их роль скорее техническая - организовывать и обеспечивать работу президента, быть, скажем так, его канцелярией.

Михаил Подоляк. Фото: Dmitri Kotjuh