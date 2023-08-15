Телефон без причины запрашивает PIN-код мобильного ID или Smart-ID? Ни в коем случае не вводите его

Согласно результатам исследования, проведенного в сотрудничестве между Norstat и Союза банков Эстонии, шесть процентов людей оказывались в ситуации, когда их телефон запросил PIN-код без видимой причины. Из них 11 процентов ввели запрошенный PIN-код. Именно таким образом кибермошенники чаще всего получают доступ к банковским счетам людей и переводят деньги за границу. По данным Департамента полиции и погранохраны за этот год, жертвами мошенников стали более 500 человек, а сумма ущерба приближается к четырем миллионам евро.
Чаще всего жители Эстонии используют Smart-ID и мобильный-ID, если нуждаются в банковских услугах (82%), а также услугах государства и муниципалитетов (68%). Более половины пользователей также используют медицинские услуги, а чуть меньше половины – решения связанные с э-торговлей. 76% пользователей этих услуг знают, что PIN1 позволяет входить на различные сайты, и 83% понимают, что вводя PIN2, мы даем на что-то свое согласие.
Более половины (54%) участников опроса подтвердили, что всегда сравнивают контрольный код на экране телефона при использовании мобильного-ID или Smart-ID с кодом, который виден на странице услуги. В то же время только 16% считали, что другие люди всегда проверяют соответствие кодов, а 49% полагали, что люди делают это в большинстве случаев.
Соответствие кодов проверяют иногда, редко или совсем не проверяют 19% людей, но считают, что другие люди чаще всего поступают таким же образом в 35% случаев. «Это подтверждает тот факт, что большинство попыток мошенничества и, возможно, многие успешные мошеннические действия вообще не попадают в поле зрения полиции», - сказала директор по безопасности в Центре безопасности SEB и руководитель рабочей группы по предотвращению мошенничества в Союзе банков Эстонии Кятлин Кукк. «Тревожно, что почти пятая часть людей либо не проверяет соответствие кодов, либо делает это редко», - говорит она.
Среди тех, кто считает, что их телефон запрашивал PIN-код без видимой причины, 11% ввели запрошенный код, 17% сообщили об этом банку, 24% предупредили членов семьи и друзей, 20% искали дополнительную информацию в интернете. Только 2% из них обратились в полицию. «Это подтверждает, что большинство попыток мошенничества и, вероятно, многие успешные случаи мошенничества не попадают на полицейский радар», - сказала Кукк.
По данным полиции на конец июля, в этом году 156 жителей Эстонии стали жертвами инвестиционного мошенничества, 310 пострадали, так как поверили мошенникам, представившимся сотрудниками банка, по телефону. Новым видом мошенничества являются мошенничества с курьерами/посылками, жертвами которых в этом году стали 166 человек. В общей сложности этим годом люди потеряли около четырех миллионов евро. «Вероятно, есть основания полагать, что количество пострадавших на самом деле еще больше, и суммы ущерба также больше», - добавила Кукк.
Это исследование является частью информационной кампании Союза банков Эстонии по предотвращению мошенничества, которое проходит уже третий год подряд. «В этом году мы сосредотачиваемся на том, чтобы люди не вводили свои цифровые идентификационные PIN-коды на телефоне небрежно, не убедившись, что именно они подписывают или на каком сайте авторизуются», - рассказала Кукк. На странице кампании можно найти более подробную информацию о распространенных типах мошенничества и их признаках, на которые следует обратить внимание.