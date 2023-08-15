Что будет с ценами на газ осенью и зимой? Прогнозы эстонских продавцов не сулят ничего хорошего

В то же время пиковых значений, характерных для осени прошлого года, они в этом году не достигнут.

Портфельный менеджер Alexela по энергоресурсам Калви Ныу сказал, что, согласно долгосрочному прогнозу, нынешние цены на газ могут не остаться стабильными.

По словам Ныу, фьючерсные цены на газ продолжают показывать, что цены в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года будут выше летних.