Что будет с ценами на газ осенью и зимой? Прогнозы эстонских продавцов не сулят ничего хорошего

Если в июле эстонские продавцы газа говорили, что цены на газ падают и будут снижаться дальше, то теперь и Alexela, и Eesti Gaas заявляют, что в осенне-зимний период цены на этот вид топлива будут расти, пишет Rus.ERR.
В то же время пиковых значений, характерных для осени прошлого года, они в этом году не достигнут.
Портфельный менеджер Alexela по энергоресурсам Калви Ныу сказал, что, согласно долгосрочному прогнозу, нынешние цены на газ могут не остаться стабильными.
По словам Ныу, фьючерсные цены на газ продолжают показывать, что цены в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года будут выше летних.
Стоимость гибкого пакета Eesti Gaas для бытовых потребителей с момента своего пика осенью прошлого года снижалась уже шесть раз в общей сложности на 86%, но с наступлением зимы цена вновь может начать расти.