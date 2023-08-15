Pere Sihtkapital: мы приостановили исследование и уничтожили данные

«Фонд подтверждает ошибку в получении разрешения комитета по этике, что исключает возможность продолжения опроса бездетных семей. В понедельник, 14 августа, фонд и компания, проводившая опрос, полностью уничтожили все персональные данные, полученные или собранные в рамках исследования бездетных семей, т.е. как регистрационные данные, так и ответы на вопросы анкеты. Фонд принес извинения всем, кто успел ответить на вопросы анкеты», - говорится в пресс-релизе.

Помимо приостановки опроса, направленного многодетным семьям, фонд в сотрудничестве с проводившей опрос компанией принял решение в целях защиты персональных данных удалить привязанное к ответам в анкете согласие респондента на то, что в дальнейшем в рамках долгосрочных исследований ответы анкеты могут быть привязаны к данным регистра. Фонд отказывается от этой возможности.

Условия, связанные с продолжением исследования многодетности, будут определены после консультации. И Инспекция по защите данных (AKI), и комиссия по этике подтвердили, что исследование многодетных семей не требует их разрешения.

«Условия продолжения опроса многодетных семей будут определены после консультаций со сторонами. И Инспекция по защите данных, и Комитет по этике подтвердили, что проведение исследования многодетных семей не требует их разрешения. Фонд также подтверждает, что никакие персональные данные не были переданы университету в рамках исследования, проводимого по договору с ним», – заявили в фонде.

Инспекция по защите данных начинает производство

В связи с проведенным по заказу фонда Pere Sihtkapital исследованием, в ходе которого исследовательской компанией RAIT Faktum & Ariko выбранной на основе данных Регистра народонаселения целевой группе были отправлены анкеты, Инспекция по защите данных начала производство в отношении Тартуского университета, Pere Sihtkapital и RAIT Faktum & Ariko.

«Цель исследования бездетности, которое в последнее время привлекло большое внимание, состояла в том, чтобы выяснить факторы, влияющие на бездетность в эстонском обществе. Исследование содержало специальные типы персональных данных: изучались доходы женщин, образование, условия жизни, а также сексуальные привычки, политические взгляды, религиозные и мировоззренческие убеждения», - заявила генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис.

Начато производство для проверки соответствия обработки персональных данных общему постановлению о защите персональных данных и Закону о защите персональных данных. Чтобы выяснить обстоятельства, Инспекция по защите данных начала надзор в отношении трех сторон инцидента: Тартуского университета, Pere Sihtkapital и RAIT Faktum & Ariko. Также добавится надзор в отношении Министерства внутренних дел.

На начальном этапе надзора было выписано предписание на ограничение обработки данных и запрет на дальнейшую обработку. Предписание также распространяется на личные данные, собранные для других исследований, заказанных Pere Sihtkapital SA.