Эксперт: в росте цен на наем жилья виноваты студенты и нерешительные покупатели

«Кроме Тарту продолжение роста цен на аренду ожидается также в Таллинне и Пярну, потому что люди откладывают решения о покупке. В Пярну и других курортных городах цены, взлетевшие летом до потолка, обычно осенью падают вместе со спросом, но, по сравнению с тем же периодом прошлого года, все же ожидается примерно пятипроцентный рост. В Таллинне рост цен также будет продолжаться, и цены на аренду вернутся на прошлогодний уровень. Если в прошлом году в этот период ценовое ралли было связано с притоком украинских беженцев, а затем наступил некоторый спад, то в этом году рынок аренды быстро восстановился», - добавил Вяхи.