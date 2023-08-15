В оккупированной Запорожской области Украины произошел конфликт между подразделениями из Дагестана и Чечни, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Перестрелки между чеченцами и дагестанцами в Украине могут привести к войне на Северном Кавказе
Украинская военная разведка вчера предупредила, что российские ночные ракетные обстрелы будут высоко вероятны в ближайшие несколько дней. Сегодня ночью Россия организовала одну из таких атак, нацеленную в основном на города на западе Украины. Были удары по Львову, Луцку и Хмельницкому.
Кроме того, есть сообщения об одном попадании в промышленный объект в Днепре. По последним данным, Россия выпустила 28 ракет, из которых украинская ПВО смогла уничтожить 16. При этом в районах Днепра и Запорожья было выпущено восемь ракет из комплексов С-300. Эту атаку можно рассматривать как ответ на атаки беспилотников в Москве.
Очередной внутренний конфликт
По данным украинской стороны, между российскими подразделениями из Дагестана и Чечни произошел конфликт в селе Михайловка в оккупированной Запорожской области, в итоге вылившийся в перестрелку. Речь идет о паре десятков погибших, есть и раненые. Говорят, что дагестанцы оказались победителями в этом выяснении отношений. Столкновения между однотипными этническими группировками в составе группировки российской армии, воюющей на территории Украины, наблюдаются уже довольно давно.
Эти столкновения могут перекинуться на Северный Кавказ. Сегодня ночью на автозаправочной станции в столице Дагестана Махачкале, находившейся рядом с резервуаром для нефтепродуктов, произошел мощный взрыв. По последним данным, погибли не менее 27 человек, более 60 получили ранения. Причина взрыва пока не названа, но в любом случае он странным образом совпадает с конфликтом в Украине.
Олимпиада в Париже
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вчера заявил, что если Россия и Беларусь будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже, Украина будет бойкотировать эти игры. Шмыгаль добавил, что эту позицию поддерживают еще 35 стран, но не назвал их.
Если спортсмены России и Беларуси действительно получат возможность выступать на Олимпийских играх либо под своим флагом, либо под нейтральным, это будет самым позорным решением современного олимпийского движения и по сути будет означать отказ от принципов, на основе которых в конце XIX века было положено начало современной традиции проведения Олимпийских игр. Странно, что такая дискуссия вообще ведется. Российские действия в Украине были четко названы агрессией по итогам голосования в ООН.