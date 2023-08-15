ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Перестрелки между чеченцами и дагестанцами в Украине могут привести к войне на Северном Кавказе

Украинская военная разведка вчера предупредила, что российские ночные ракетные обстрелы будут высоко вероятны в ближайшие несколько дней. Сегодня ночью Россия организовала одну из таких атак, нацеленную в основном на города на западе Украины. Были удары по Львову, Луцку и Хмельницкому.

Кроме того, есть сообщения об одном попадании в промышленный объект в Днепре. По последним данным, Россия выпустила 28 ракет, из которых украинская ПВО смогла уничтожить 16. При этом в районах Днепра и Запорожья было выпущено восемь ракет из комплексов С-300. Эту атаку можно рассматривать как ответ на атаки беспилотников в Москве.

Очередной внутренний конфликт

По данным украинской стороны, между российскими подразделениями из Дагестана и Чечни произошел конфликт в селе Михайловка в оккупированной Запорожской области, в итоге вылившийся в перестрелку. Речь идет о паре десятков погибших, есть и раненые. Говорят, что дагестанцы оказались победителями в этом выяснении отношений. Столкновения между однотипными этническими группировками в составе группировки российской армии, воюющей на территории Украины, наблюдаются уже довольно давно.