Мадис Микко: Лукашенко сидел на пороховой бочке и до появления в Беларуси вагнеровцев

Так что деньги, на которые можно кормить вагнеровцев, в любом случае имеются только в Москве. А что касается пороховой бочки, то на ней Лукашенко сидел и раньше. Он сидит на ней очень давно. Посмотрим, как он сможет выкрутиться из нынешней ситуации.
- Несколько дней назад в Украине, в оккупированной Запорожской области, возникла перестрелка между поссорившимися дагестанским и чеченским подразделениями, предположительно завершившаяся победой дагестанцев. Через сутки в Махачкале был совершен крупный теракт с человеческими жертвами. Многие эксперты видят прямую связь между этими событиями и предполагают, что подобные инциденты в Украине влекут за собой риск начала войны на Северном Кавказе. Оправданны ли такие предположения, понимают ли в Кремле опасность такого развития событий?
- Такие предположения весьма оправданны, а в Кремле очень хорошо понимают эту опасность. Я бы сказал, что Кремль годами работает с учетом соответствующих рисков. Однако огонь под торфом все так же теплится и теплится. Эта проблема существует годами и она никогда не уйдет. В определенном смысле можно сказать, что у этой проблемы даже многовековая история. Кремль совершенно точно осознает, насколько сильна эта угроза, однако неизвестно, хватит ли у Кремля сейчас ресурсов для того, чтобы справиться с ней.
- Минобороны России 15 августа опубликовало кадры захвата и досмотра сухогруза, который следовал под флагом Палау в Измаил. Украинские официальные лица назвали инцидент с обстрелом и обыском иностранного судна нарушением норм международного морского права и потребовали тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. В чем состоит смысл таких действий России? Россия хочет создать инфокартинку, подтверждающую, что она в состоянии блокировать движение судов в украинские порты, хотя в действительности это не так?
- Да, ваша версия выглядит очень правдоподобной. В последнее время в Черном море и в черноморских портах происходили очень неприятные для России события. Поэтому возникла потребность показать в самую первую очередь российкому населению, российскому телезрителю, что Россия там вовсе не бессильна и способна кое-что делать.
Думаю, что уже на днях все-таки состоится встреча Эрдогана и Путина. Надо дождаться результатов этой встречи. Но уже сейчас очень хорошо видно, что Россия сильно взволнована тем, что творится в акватории Черного моря.
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