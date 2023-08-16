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Мадис Микко: Лукашенко сидел на пороховой бочке и до появления в Беларуси вагнеровцев

Павел Соболев
, журналист
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  • Шойгу отрицает факт войны, но провозглашает, что РФ воюет ради освобождения своих плененных солдат
  • У Лукашенко нет своих денег на содержание вагнеровцев, по большому счету, его самого содержит Москва
  • Ситуация на Северном Кавказе взрывоопасна, Кремль контролирует ее с большим трудом

Латвия усилила патрулирование границы с Беларусью в связи с ростом гибридной угрозы. О том, ограничивается ли сейчас опасность провокаций со стороны Беларуси для соседних с ней стран ЕС только созданием потока нелегалов, или же с учетом присутствия в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» стоит быть готовым и к какой-то вооруженной активности, а также о многом другом в студии Postimees порассуждал директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко.

В ходе дискуссии в Норвегии руководитель аппарата генсека альянса Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае отказа от части территорий, но подчеркнул, что окончательное решение должен принимать Киев. МИД Украины тут же отреагировал на эти слова натовского чиновника, заметив, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы, примерно то же самое сказал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Какие объяснения можно найти этому крайне неожиданному высказыванию чиновника НАТО? Это просто неосторожность и невнимательность конкретного человека, или же НАТО получает от России неофициальные сигналы о желании закончить войну, и чиновник НАТО, по сути, озвучил российские предложения?

- Я бы все-таки сказал, что озвученная этим чиновником идея не нова. Впервые ее на довольно заметном уровне высказал Киссинджер в мае этого года. В одном из интервью он сказал тогда почти точь-в-точь то же самое, что на этой неделе сказал этот чиновник НАТО.

Также очень важно отметить, что то, что сказал этот человек, не является официальной позицией НАТО. Это просто слова одного чиновника альянса. Но при этом не то чтобы переговоры, а разговоры с Россией Западом наверняка все время ведутся. Конкретный чиновник допустил ошибку, сделав это высказывание, но это не отменяет того, что обмен мыслями, как закончить войну, между многими людьми происходит постоянно. Так что реплика этого чиновника могла быть чем-то вроде попытки «выяснить погоду».

Но даже если это было и так, на этом ведь все и закончилось. Михаил Подоляк очень четко сказал, что сейчас эти предложения абсолютно невозможны для Украины.

- Очень странным заявлением на этой неделе отметился и министр обороны России Сергей Шойгу, когда назвал освобождение российских военных из плена едва ли не главной причиной, по которой Россия продолжает военные действия в Украине…

- Это заявление Шойгу выглядит полным идиотством, потому что он ничего не говорит о том, как эти люди вообще попали в плен. Ведь никакой войны, согласно позиции Шойгу, Россия не ведет и не вела.

- Американское издание Wall Street Journal на днях написало, что военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о контрнаступлении Украины, которое могло бы начаться весной 2024 года. Как отмечает газета, на Западе надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет начать мирные переговоры к зиме, однако сейчас вероятность этого невелика. 2024 год - это еще и год выборов президента США, многие предрекают, что в случае возвращения в Белый дом Трампа западная поддержка Киева может ослабнуть. Получается, Украина вынуждена торопиться?

- И да, и нет. Мы должны понимать, что мы наблюдаем за настоящей войной, а не за кинофильмом.

Нельзя сидеть у телевизора, есть попкорн и рассчитывать, что война пойдет в соответствии с нашими ожиданиями. Война - это не представление, у войны есть своя логика, и я думаю, что Украина сейчас настолько успешна в своем наступлении, насколько это вообще возможно.

Конечно, всем хочется, чтобы Украина побыстрее добилась бы успеха. И сами украинцы хотят, чтобы победа случилась как можно скорее. Однако властям Украины надо ведь думать и о том, чтобы беречь своих людей на фронте, сохранять свою армию. Так что мне кажется, что Украина должна, что называется, спешить, не торопясь.

- Вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что украинцам нужно настраиваться на бой из 12 раундов, а не из трех. Можно ли предположить, что такие заявления украинских властей адресованы не только украинцам, но и лидерам Запада, который тоже устал от войны, и что тем самым западные страны стимулируются к тому, чтобы помогать Украине более мощными вооружениями, чтобы война все-таки закончилась побыстрее? Скажем, в 5-6 раундов?

- В 5-6 раундов это может быть тяжело, но почему бы не постараться уложиться, скажем, в 8 раундов… Люди на Западе не сидят в окопах, чтобы это оценивать, но хорошо, что западная поддержка Украины продолжается.

У России тоже ведь было 8 месяцев для того, чтобы выкапывать траншеи и блиндажи. Кроме того, в своих наступательных операциях Украина практически не применяет воздушные силы. Украина идет к своей цели шаг за шагом, посмотрим, как у нее это будет получаться в ближайшее время.

- Латвия вчера отозвала пограничников из отпуска, чтобы усилить патрулирование границы с Беларусью. По данным ведомства, за предыдущие сутки было совершено 96 попыток незаконного пересечения границы. Ограничивается ли сейчас угроза провокаций со стороны Беларуси для соседних с ней стран ЕС только сосредоточением на границах нелегалов, что Лукашенко делал уже много раз, или же с учетом присутствия в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» Польше, Литве, Латвии стоит быть готовым и к какой-то вооруженной активности с белорусской стороны?

- Конечно, от Лукашенко можно ждать чего угодно. Но все-таки какой-то уж прям военной активности опасаться не стоит, потому что Литва, Латвия, Польша - это страны НАТО. Если вдруг об этом могут позабыть сами вагнеровцы, Лукашенко об этом точно не позабудет, как и его советники.

Так что там могут происходить обычные провокации, Лукашенко, так сказать, просто мутит там воду. Но готовиться отражать угрозы мы, конечно, должны. В том числе и Латвия, власти которой делают сейчас все правильно. Предыдущие провокации с мигрантами вызывали огромное неудобство, и надо готовится к нему и сейчас, но это пока что и близко никакая не война.

- Британская разведка в одной из своих последних сводок сообщила о том, что ЧВК «Вагнер», вероятно, теперь финансируют белорусские власти, и это становится существенной и нежелательной нагрузкой на скромные белорусские ресурсы. Что ждет Беларусь, если режим Лукашенко не сможет прокормить вагнеровцев, могут ли они подорвать стабильность этого режима, стали ли они для Лукашенко пороховой бочкой?

- Я бы начал с того, что все финансовые ресурсы Лукашенко в действительности находятся в Москве. Деньги он может найти только там. Я думаю, что поначалу Россия надеялась, что Лукашенко будет содержать вагнеровцев. Возможно, была даже достигнута договоренность на этот счет. Но уже через несколько дней Лукашенко сказал, что он этого делать не будет.

Так что деньги, на которые можно кормить вагнеровцев, в любом случае имеются только в Москве. А что касается пороховой бочки, то на ней Лукашенко сидел и раньше. Он сидит на ней очень давно. Посмотрим, как он сможет выкрутиться из нынешней ситуации.

- Несколько дней назад в Украине, в оккупированной Запорожской области, возникла перестрелка между поссорившимися дагестанским и чеченским подразделениями, предположительно завершившаяся победой дагестанцев. Через сутки в Махачкале был совершен крупный теракт с человеческими жертвами. Многие эксперты видят прямую связь между этими событиями и предполагают, что подобные инциденты в Украине влекут за собой риск начала войны на Северном Кавказе. Оправданны ли такие предположения, понимают ли в Кремле опасность такого развития событий?

- Такие предположения весьма оправданны, а в Кремле очень хорошо понимают эту опасность. Я бы сказал, что Кремль годами работает с учетом соответствующих рисков. Однако огонь под торфом все так же теплится и теплится. Эта проблема существует годами и она никогда не уйдет. В определенном смысле можно сказать, что у этой проблемы даже многовековая история. Кремль совершенно точно осознает, насколько сильна эта угроза, однако неизвестно, хватит ли у Кремля сейчас ресурсов для того, чтобы справиться с ней.

- Минобороны России 15 августа опубликовало кадры захвата и досмотра сухогруза, который следовал под флагом Палау в Измаил. Украинские официальные лица назвали инцидент с обстрелом и обыском иностранного судна нарушением норм международного морского права и потребовали тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. В чем состоит смысл таких действий России? Россия хочет создать инфокартинку, подтверждающую, что она в состоянии блокировать движение судов в украинские порты, хотя в действительности это не так?

- Да, ваша версия выглядит очень правдоподобной. В последнее время в Черном море и в черноморских портах происходили очень неприятные для России события. Поэтому возникла потребность показать в самую первую очередь российкому населению, российскому телезрителю, что Россия там вовсе не бессильна и способна кое-что делать.

Думаю, что уже на днях все-таки состоится встреча Эрдогана и Путина. Надо дождаться результатов этой встречи. Но уже сейчас очень хорошо видно, что Россия сильно взволнована тем, что творится в акватории Черного моря.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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