Мадис Микко: Лукашенко сидел на пороховой бочке и до появления в Беларуси вагнеровцев

- Конечно, от Лукашенко можно ждать чего угодно. Но все-таки какой-то уж прям военной активности опасаться не стоит, потому что Литва, Латвия, Польша - это страны НАТО. Если вдруг об этом могут позабыть сами вагнеровцы, Лукашенко об этом точно не позабудет, как и его советники.

Так что там могут происходить обычные провокации, Лукашенко, так сказать, просто мутит там воду. Но готовиться отражать угрозы мы, конечно, должны. В том числе и Латвия, власти которой делают сейчас все правильно. Предыдущие провокации с мигрантами вызывали огромное неудобство, и надо готовится к нему и сейчас, но это пока что и близко никакая не война.

- Британская разведка в одной из своих последних сводок сообщила о том, что ЧВК «Вагнер», вероятно, теперь финансируют белорусские власти, и это становится существенной и нежелательной нагрузкой на скромные белорусские ресурсы. Что ждет Беларусь, если режим Лукашенко не сможет прокормить вагнеровцев, могут ли они подорвать стабильность этого режима, стали ли они для Лукашенко пороховой бочкой?