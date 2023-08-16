В студии Postimees Мадис Микко: зачем в НАТО подняли тему возможного отказа Украины от части своих территорий?

- Латвия вчера отозвала пограничников из отпуска, чтобы усилить патрулирование границы с Беларусью «в связи с резким усилением гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе». Ограничивается ли угроза провокаций со стороны Беларуси для соседних с ней стран ЕС только сосредоточением на границах нелегалов, что Лукашенко делал уже много раз, или же с учетом присутствия в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» Польше, Литве, Латвии стоит быть готовым и к какой-то вооруженной активности с белорусской стороны?

- Британская разведка в одной из своих последних сводок сообщила о том, что ЧВК «Вагнер», вероятно, начинает сокращать штат и проводить реструктуризацию, чтобы сэкономить на зарплате сотрудников в период финансовой нестабильности. Существует реальная возможность того, что ЧВК теперь финансируют белорусские власти, и это стало существенной нагрузкой на скромные белорусские ресурсы. Что ждет Беларусь, если режим Лукашенко не сможет прокормить вагнеровцев, могут ли они подорвать стабильность этого режима, стали ли они для Лукашенко пороховой бочкой?

- Минобороны России 15 августа опубликовало кадры захвата и досмотра сухогруза, который следовал под флагом Палау в Измаил. Украинские официальные лица назвали инцидент с обстрелом и обыском иностранного судна нарушением норм международного морского права и потребовали тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. В чем состоит смысл таких действий России? Россия хочет создать инфокартинку, подтверждающую, что что она в состоянии блокировать движение судов в украинские порты, хотя в действительности это не так?