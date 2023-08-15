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Языковой департамент: некоторые таксисты не говорят ни по-эстонски, ни по-английски, ни по-русски

rus.postimees.ee
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Такси. Иллюстративное фото.
Такси. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В Эстонии до 2016 года лица, оказывающие услуги таксоизвоза, должны были владеть эстонским языком как минимум на категорию В1. На сегодня такого требования в Законе об общественном транспорте нет, как нет и требования владеть хотя бы одним из местных языков, пишет Rus.ERR.

По словам генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, встречаются ситуации, когда таксист обращенную к нему речь не понимает ни по-эстонски, ни по-английски, ни по-русски.

«Нам даже поступали жалобы, что тот или иной таксист не способен прочитать и латинские буквы. Таких случаев довольно много и это создает ситуации, когда возникает большая путаница», – сказал Томуск.

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