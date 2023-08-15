Языковой департамент: некоторые таксисты не говорят ни по-эстонски, ни по-английски, ни по-русски

В Эстонии до 2016 года лица, оказывающие услуги таксоизвоза, должны были владеть эстонским языком как минимум на категорию В1. На сегодня такого требования в Законе об общественном транспорте нет, как нет и требования владеть хотя бы одним из местных языков, пишет Rus.ERR.