​Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Урмас Вийльма, который сегодня отмечает свое пятидесятилетие, был самым молодым человеком, когда-либо занимавшим эту должность. Более восьми лет работы главой Эстонской лютеранской церкви еще не утомили его, наоборот, у него есть идеи и вера в то, что и у церкви, и у эстонского народа есть будущее, потому что раз бог сохранял нас до сих пор и почему не должно ли быть так в будущем.