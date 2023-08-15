Ремонт трубопровода в Кристийне вызовет временные изменения в дорожном движении

Предприятие теплоснабжения Utilitas в среду, 16 августа, проведет ремонт трубопровода центрального теплоснабжения в районе улицы Мериметса в районе Кристийне в Таллинне.
Работы начнутся в 14.00 16 августа и закончатся в 02.00 ночи на 17 августа.
В связи с ремонтными работами в некоторые дома клиентов Utilitas на улицах Мериметса, Пельгулинна, Ситси и Карьямаа будет прекращена подача тепла, о чем Utilitas проинформировал управляющих домами.
Во время проведения работ на улице Мериметса будет необходимо соблюдать временные указания по организации дорожного движения.