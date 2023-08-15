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Ремонт трубопровода в Кристийне вызовет временные изменения в дорожном движении

BNS
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Здание предприятия Uilitas.
Здание предприятия Uilitas. Фото: Eero Vabamägi

Предприятие теплоснабжения Utilitas в среду, 16 августа, проведет ремонт трубопровода центрального теплоснабжения в районе улицы Мериметса в районе Кристийне в Таллинне.

Работы начнутся в 14.00 16 августа и закончатся в 02.00 ночи на 17 августа.

В связи с ремонтными работами в некоторые дома клиентов Utilitas на улицах Мериметса, Пельгулинна, Ситси и Карьямаа будет прекращена подача тепла, о чем Utilitas проинформировал управляющих домами.

Во время проведения работ на улице Мериметса будет необходимо соблюдать временные указания по организации дорожного движения.

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