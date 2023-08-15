Видео ⟩ Криштиану Роналду вновь нарушил законы Саудовской Аравии

Роналду с этого года выступает за саудовский клуб «Аль-Наср» и на прошлой неделе забил сложный гол в ворота иракского клуба «Аль-Шорта» в полуфинальном матче чемпионата арабских стран. После своего выступления Роналду побежал к угловому флажку, сделав свой фирменный знак - перекрестившись.

Местные СМИ пишут, что для многих мусульман это было слишком. По сообщению Iltalehti, некоторые традиционные мусульманские группы были настолько оскорблены поступком Роналду, что потребовали изгнания португальца из страны или заключения в тюрьму.

Однако это вряд ли произойдет - 38-летний Роналду и в прошлом нарушал местные обычаи, но для него сделано исключение.

Например, Роналду разрешено жить в одном доме со своей подругой Джорджиной Родригес, даже несмотря на то, что они не женаты. Это тоже противоречит правилам исламского общества.

Весной Роналду оштрафовали за то, что он задел руками свою промежность, проходя мимо болельщиков команды-соперника. Поклонники издевательски скандировали имя заклятого соперника Роналду Лионеля Месси.

Летом к лиге Саудовской Аравии присоединились и другие ведущие игроки-христиане. Может случиться так, что ислам, приверженный своим обычаям, станет более лояльным, и в будущем можно будет увидеть больше игроков, осеняющих себя крестным знамением.