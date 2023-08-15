Попавший в скандал с данными бездетных женщин ученый лишился еще одного поста

На сайте бюджетного совета указано, что у члена совета должна быть безупречная репутация, как минимум степень магистра в области экономики или равноценная ей степень, а также необходимый опыт для выполнения задач бюджетного совета.

14 мая 2014 года совет Банка Эстонии утвердил первый состав бюджетного совета, который возглавил профессор Рауль Эаметс, на тот момент заведующий кафедрой экономической теории Тартуского университета.