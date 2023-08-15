Попавший в скандал с данными бездетных женщин ученый лишился еще одного поста

Рауль Эаметс, попавший в скандал с использованием личных данных бездетных женщин, предствил в Банк Эстонии заявление, в котором он отказывается от должности председателя бюджетного совета центробанка, сообщает новостной портал ERR.
На сайте бюджетного совета указано, что у члена совета должна быть безупречная репутация, как минимум степень магистра в области экономики или равноценная ей степень, а также необходимый опыт для выполнения задач бюджетного совета.
14 мая 2014 года совет Банка Эстонии утвердил первый состав бюджетного совета, который возглавил профессор Рауль Эаметс, на тот момент заведующий кафедрой экономической теории Тартуского университета.
Ранее сегодня Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в отношении Эаметса возбуждено дело о проступке в связи с исследованием фонда Pere Sihtkapital и деятельностью Тартуского университета.