Комик Александр Попов: «Мои постсоветские шутки 90-х здесь вызывают сочувствие»

Попов - один из тысячи исполнителей, которые выйдут на сцену со своим сольным выступлением в рамках этого фестиваля. Юморист рассказал редактору отдела культуры Postimees подробнее о том, как он побывал в столице Шотландии.

«Изначально я подавал заявку на основную программу фестиваля, но, к сожалению, в этом году мне не удалось попасть в нее. Однако по прибытии в Эдинбург все-таки появилась возможность выйти на сцену одной из площадок фестиваля. Я с радостью воспользовался возможностью, - пояснил Попов. - Я здесь чуть больше недели, в основном продвигаю свои выступления. Нет ничего более гламурного, чем слоняться по Эдинбургу, раздавая листовки. Мои ожидания от самого фестиваля более чем оправдались».

По словам Попова, чтобы участвовать в основной программе, ему нужно было заполнить заявку онлайн, но он оставил ее на последний момент, потому что нужно было время, чтобы набраться смелости. «Я планировал приехать в любом случае. В начале марта я заполнил заявку, но в посткоронавирусном ажиотаже Fringe количество заявок было огромным. В декабре снова буду подавать заявку на фестивальную программу следующего года.» Приехав в Шотландию, Попов нашел возможность через Facebook выступить в зале бара The Alchemist.

Попов выступает в баре The Alchemist в Эдинбурге. Фото: Aleksandr Popov