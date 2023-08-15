Комик Александр Попов: «Мои постсоветские шутки 90-х здесь вызывают сочувствие»

Александр Попов, стендап-комик из коллектива Comedy Estonia, в настоящее время выступает на фестивале Edinburgh Fringe Festival, который является одним из крупнейших мировых художественных фестивалей.
Попов - один из тысячи исполнителей, которые выйдут на сцену со своим сольным выступлением в рамках этого фестиваля. Юморист рассказал редактору отдела культуры Postimees подробнее о том, как он побывал в столице Шотландии.
«Изначально я подавал заявку на основную программу фестиваля, но, к сожалению, в этом году мне не удалось попасть в нее. Однако по прибытии в Эдинбург все-таки появилась возможность выйти на сцену одной из площадок фестиваля. Я с радостью воспользовался возможностью, - пояснил Попов. - Я здесь чуть больше недели, в основном продвигаю свои выступления. Нет ничего более гламурного, чем слоняться по Эдинбургу, раздавая листовки. Мои ожидания от самого фестиваля более чем оправдались».
По словам Попова, чтобы участвовать в основной программе, ему нужно было заполнить заявку онлайн, но он оставил ее на последний момент, потому что нужно было время, чтобы набраться смелости. «Я планировал приехать в любом случае. В начале марта я заполнил заявку, но в посткоронавирусном ажиотаже Fringe количество заявок было огромным. В декабре снова буду подавать заявку на фестивальную программу следующего года.» Приехав в Шотландию, Попов нашел возможность через Facebook выступить в зале бара The Alchemist.
Попов признается, что ему приходится на лету менять свое сольное выступление в Шотландии, чтобы шутки были понятны зрителям. «И преодоление языкового барьера, и путаница в отсылках случаются со мной во время каждого выступления. После проведения каждого выступления нужно поразмыслить над тем, что получилось, а что не получилось. На мой взгляд, сам материал должен быть понятен многим, но то, что мне, мальчику постсоветских 90-х, кажется забавным, местной публике может не показаться юмором. Скорее, на это смотрят с сочувствием и непониманием, почему над такими вещами надо шутить», - сказал комик.
По словам Попова, атмосфера фестиваля Edinburgh Fringe благосклонная и дружелюбная. «Я также стараюсь смотреть выступления других исполнителей. Общий интерес к мероприятию высок. Видно, что люди преодолели страх перед пандемией и веселье фестиваля вернулось. Конечно, большая часть моей энергии уходит на продвижение моего соло», - говорит Попов.
Попов отправился в Шотландию с другим комиком Анн Вайда, которая также неделю выступала на фестивале и сейчас возвращается на родину. «Fringe работает по простой и примитивной, но, на мой взгляд, очень логичной системе достоинств и недостатков. Если вас никто не знает, вы должны продать себя и проявить себя. Если вы зарекомендовали себя как комик, достойный сцены, для вас открывается очень много возможностей. Это запускает создание сети, где вы можете найти контакты и знакомства. Тогда и шансов найти площадки для выступлений и попасть в список фестивалей тоже больше», - говорит эстонский комик.