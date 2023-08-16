До войны в Украине было много агентов влияния РФ. Достойны ли они прощения и как распознать их в Эстонии?

Е.Ц. - И не просто России, а именно путинскому режиму, и вот этой агрессивной войне, которую Россия ведет.

- Как вам кажется, в каком информационном поле сейчас преимущественно пребывает большинство украинских беженцев, находящихся сейчас в Эстонии? Что они читают? Мне как представителю крупного издания, имеющего и русскоязычную часть, это не очень понятно, потому что ведь никто толком не проводил таких исследований…

А.Д. - Это часто зависит от того, как долго человек уже находится в Эстонии. Из своего опыта общения могу сказать, что часто люди, которые только-только прибыли в Эстонию и находятся в поисках жилья и работы, вообще не знают названий местных СМИ. Они не следят за этим. Главным источником информации для них остаются какие-то вайбер-группы, к которым они привыкли еще в Украине.

Те же украинцы, которые уже прожили тут какое-то время, начинают следить по большей части, как мне кажется, за местными русскоязычными изданиями. В некоторой степени - и за англоязычными. Языковой барьер существует, и лично я знаю очень немногих украинцев тут, которые читают СМИ на эстонском языке.

Е.Ц. - Поскольку в современном мире очень прост доступ к самой разной информации, многие украинцы в Эстонии продолжают активно читать украинские СМИ. Которые в интернете абсолютно доступны. Но Артем совершенно прав в том, что очень многих украинцев в Эстонии в самую первую очередь волнуют именно какие-то практические вопросы.

Если мы посмотрим на какие-то группы в соцсетях с участием украинских беженцев, где обсуждаются вопросы той же политики, в такие группы может входить где-то тысяча человек. А в те группы, где обсуждают вопросы трудоустройства и что-то бытовое, в них входит более 10 000 человек. У людей сейчас очень много бытовых вопросов и сложностей, так что первым делом они ищут именно такую информацию. В этом смысле соцсети оказываются им очень полезны.