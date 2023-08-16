Как относятся украинцы к своим гражданам, которые резко поменяли взгляды на проукраинские после начала большой войны, и готовы ли прощать тех, кто ранее деятельно помогал интересам России в Украине? Как эта проблема представлена в Эстонии? Об этом поговорим в прямом эфире передачи Rus.Postimees «На кухне» с юристом Евгеном Цыбуленко и аналитиком Артемом Дудченко (оба - члены украинской общины Эстонии) в 15:00! Ведущий - Сергей Метлев.
Как в Украине относятся к своим гражданам, которые ранее помогали влиянию России?
Воюющий с Россией народ Украины активно переосмысляет свою новейшую историю, уделяя особое внимание тем людям и процессам, которые до начала большой войны способствовали российскому влиянию. В этом направлении действовало множество политиков, активистов и разных экспертов, часто в так называемой «серой зоне». Теперь их связывают с преступлениями, которые совершает российская армия.
К таким людям причисляют теперь уже бывшего украинского олигарха и политика Виктора Медведчука, которого разменяли на плененных украинских военных, пророссийского политического деятеля Анатолия Шария и многих других менее известных людей.
Проводит ли Украина настоящую люстрацию? Действительно ли российское влияние в украинском бизнесе и властных структурах полностью ликвидировано? Будет ли Украина судить агентов влияния и как отличить искреннее заблуждение от умысла в этом контексте? Об этом - в передаче!