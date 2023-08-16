Ср, 16.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Как в Украине относятся к своим гражданам, которые ранее помогали влиянию России?

Передача Rus.Postimees в 15:00
rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments

Как относятся украинцы к своим гражданам, которые резко поменяли взгляды на проукраинские после начала большой войны, и готовы ли прощать тех, кто ранее деятельно помогал интересам России в Украине? Как эта проблема представлена в Эстонии? Об этом поговорим в прямом эфире передачи Rus.Postimees «На кухне» с юристом Евгеном Цыбуленко и аналитиком Артемом Дудченко (оба - члены украинской общины Эстонии) в 15:00! Ведущий - Сергей Метлев. 

Воюющий с Россией народ Украины активно переосмысляет свою новейшую историю, уделяя особое внимание тем людям и процессам, которые до начала большой войны способствовали российскому влиянию. В этом направлении действовало множество политиков, активистов и разных экспертов, часто в так называемой «серой зоне». Теперь их связывают с преступлениями, которые совершает российская армия.

К таким людям причисляют теперь уже бывшего украинского олигарха и политика Виктора Медведчука, которого разменяли на плененных украинских военных, пророссийского политического деятеля Анатолия Шария и многих других менее известных людей.

Проводит ли Украина настоящую люстрацию? Действительно ли российское влияние в украинском бизнесе и властных структурах полностью ликвидировано? Будет ли Украина судить агентов влияния и как отличить искреннее заблуждение от умысла в этом контексте? Об этом - в передаче!

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх