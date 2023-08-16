ВИДЕО ⟩ Как в Украине относятся к своим гражданам, которые ранее помогали влиянию России?

Как относятся украинцы к своим гражданам, которые резко поменяли взгляды на проукраинские после начала большой войны, и готовы ли прощать тех, кто ранее деятельно помогал интересам России в Украине? Как эта проблема представлена в Эстонии? Об этом мы поговорили в эфире передачи Rus.Postimees «На кухне» с юристом Евгеном Цыбуленко и аналитиком Артемом Дудченко (оба - члены украинской общины Эстонии). Ведущий - Сергей Метлев.