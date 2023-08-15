ФОТО ⟩ Таллиннские дети из малообеспеченных семей получили бесплатные ранцы

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, это очень здорово, что как дети, так и взрослые смогли прийти сегодня в кинотеатр и вместе приятно провести время. «Это семейное мероприятие, которое всегда ожидается с нетерпением. В то же время очень важно, что в условиях все растущих цен бесплатные школьные принадлежности становятся для малообеспеченных семей очень существенной помощью», - сказала Бешкина.

Также в Таллинне всем учащимся выплачивается пособие по случаю начала учебного года. Для первоклассников оно составляет 320 евро, для всех остальных - 75 евро.

Сеть Rimi Eesti в своих таллиннских магазинах установила коробки для пожертовований, которые использовались для приобретения школьных товаров. Комплектацией ранцев занимались волонтеры Таллиннского общества Красного креста. Отделы социальной опеки районных управ Таллинна составили списки нуждающихся в помощи семей.

Мероприятие состоялось во вторник, 15 августа, в кинотеатре Apollo Kino Coca-Cola Plaza.