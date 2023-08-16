Новая уловка или крик о помощи: зачем дети поджидают взрослых у магазинов?

Жители Эстонии в разных городах стали свидетелями похожих случаев: дети поджидали взрослых у продуктовых магазинов и просили несколько евро на обед. Что это может быть - какой-нибудь очередной челленджем у детей или простой способ получить деньги? Что, если ребенок действительно нуждается в помощи? И как тогда должен поступить взрослый?
Житель Палдиски Меэлис в начале августа рассказал в соцсетях, что на выходе из магазина Maxima к нему подошли две девочки ориентировочно 10 и 14 лет. «Они попросили несколько евро на еду, поскольку, как утверждали, дома нечего есть и у родителей нет денег. Я им дал десять евро, чтобы они могли купить что-то, они направились в сторону магазина», - написал Меэлис, который был рад помочь детям.