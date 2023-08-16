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Новая уловка или крик о помощи: зачем дети поджидают взрослых у магазинов?

София Солдатенко
, репортер
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Жители Эстонии в разных городах стали свидетелями похожих случаев: дети поджидали взрослых у продуктовых магазинов и просили несколько евро на обед. Что это может быть - какой-нибудь очередной челленджем у детей или простой способ получить деньги? Что, если ребенок действительно нуждается в помощи? И как тогда должен поступить взрослый?

Житель Палдиски Меэлис в начале августа рассказал в соцсетях, что на выходе из магазина Maxima к нему подошли две девочки ориентировочно 10 и 14 лет. «Они попросили несколько евро на еду, поскольку, как утверждали, дома нечего есть и у родителей нет денег. Я им дал десять евро, чтобы они могли купить что-то, они направились в сторону магазина», - написал Меэлис, который был рад помочь детям.

Но, по его словам, через какое-то время он заметил этих же девочек в компании еще двух детей - они направлялись в сторону парка. Меэлис понял, что в магазине девочки ничего не купили, поэтому у него на душе остался неприятных осадок: неужели дети просто нашли легкий способ получить деньги от сердобольных взрослых?

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