Новая уловка или крик о помощи: зачем дети поджидают взрослых у магазинов?

Житель Палдиски Меэлис в начале августа рассказал в соцсетях, что на выходе из магазина Maxima к нему подошли две девочки ориентировочно 10 и 14 лет. «Они попросили несколько евро на еду, поскольку, как утверждали, дома нечего есть и у родителей нет денег. Я им дал десять евро, чтобы они могли купить что-то, они направились в сторону магазина», - написал Меэлис, который был рад помочь детям.