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Курьер Wolt доставил несовершеннолетнему пакет с пивом и лишился работы

Мерлин Кульд
, репортер
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Компания Wolt расторгла договор с курьером, который не спросил документы у человека, заказавшего алкоголь.
Компания Wolt расторгла договор с курьером, который не спросил документы у человека, заказавшего алкоголь. Фото: Tairo Lutter

Курьеры обязаны спрашивать удостоверение личности у тех, кто заказал алкоголь. Однако в Вильянди 12-летнему мальчику удалось заказать пиво в интернет-магазине Rimi через приложение Wolt. Фирма расторгла контракт с курьером, который не проверил документы мальчика, когда доставлял ему заказ. 

На прошлой неделе в Facebook-группе Märgatud Viljandis распространился анонимный пост, в котором автор предупредил родителей, что несовершеннолетние могут заказывать табак и алкоголь через приложение Wolt, и никто не проверит их возраст.

«В минувшие выходные мой ребенок, хотя и с отцом, но это не аргумент, заказал безалкогольные напитки и шесть банок пива A. Le Coq Premium из интернет-магазина Rimi в приложении Wolt. Покупка совершалась с аккаунта ребенка и оплачивалась с его же счета. Заказчиком был 12-летний ребенок», - написал автор публикации, добавив, что заказ был доставлен без проверки возраста ребенка. «Положили за дверь, и курьер ушел», - пишет обеспокоенный родитель.

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