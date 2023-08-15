Курьер Wolt доставил несовершеннолетнему пакет с пивом и лишился работы

На прошлой неделе в Facebook-группе Märgatud Viljandis распространился анонимный пост, в котором автор предупредил родителей, что несовершеннолетние могут заказывать табак и алкоголь через приложение Wolt, и никто не проверит их возраст.

«В минувшие выходные мой ребенок, хотя и с отцом, но это не аргумент, заказал безалкогольные напитки и шесть банок пива A. Le Coq Premium из интернет-магазина Rimi в приложении Wolt. Покупка совершалась с аккаунта ребенка и оплачивалась с его же счета. Заказчиком был 12-летний ребенок», - написал автор публикации, добавив, что заказ был доставлен без проверки возраста ребенка. «Положили за дверь, и курьер ушел», - пишет обеспокоенный родитель.