ВСЕМ НЕ ХВАТИТ ⟩ Держитесь за свои рабочие места: на рынке наблюдается многотысячный приток желающих трудоустроиться

По данным Департамента статистики Эстонии, во втором квартале этого года, несмотря на спад в экономике, уровень занятости в Эстонии оставался высоким. Уровень безработицы во втором квартале вырос до 6,7 процента, однако это было обусловлено рекордно высокой степенью вовлеченности в рынок труда. На рынке труда было представлено 745 000 человек, или 74,2 процента трудоспособного населения, что почти на 30 000 человек больше, чем в тот же период прошлого года, говорит экономист Банка Эстонии Орсолья Соосаар.