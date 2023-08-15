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ВСЕМ НЕ ХВАТИТ ⟩ Держитесь за свои рабочие места: на рынке наблюдается многотысячный приток желающих трудоустроиться

PM Majandus
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Орсолья Соосаар.
Орсолья Соосаар. Фото: Eesti Pank

Росту безработицы способствует число работников, вышедших на рынок труда: в сравнении с прошлым годом их на десятки тысяч больше.

По данным Департамента статистики Эстонии, во втором квартале этого года, несмотря на спад в экономике, уровень занятости в Эстонии оставался высоким. Уровень безработицы во втором квартале вырос до 6,7 процента, однако это было обусловлено рекордно высокой степенью вовлеченности в рынок труда. На рынке труда было представлено 745 000 человек, или 74,2 процента трудоспособного населения, что почти на 30 000 человек больше, чем в тот же период прошлого года, говорит экономист Банка Эстонии Орсолья Соосаар.

Хотя во втором квартале экономический спад продолжился, рынок труда в целом оставался стабильным. По данным статистического исследования рабочей силы Эстонии, число занятых в возрасте 15-74 лет было на 3,2 процента больше, чем годом ранее.

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