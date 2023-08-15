В Джорджии Трампа привлекли по закону RICO. Что это такое и как он применяется?

«Чтобы попасть под действие закона RICO, вовсе не обязательно проводить официальное собрание за ужином со спагетти, - объяснила тогда Уиллис, предъявляя обвинения почти трем десяткам педагогов. - Но вы должны делать одно и то же с одной и той же целью. Вы все должны работать над достижением одной и той же цели».

В ходе судебного процесса, самого длительного в истории штата, 11 из 12 должностных лиц были осуждены, а большинство других подсудимых признали свою вину.

Как долго будет продолжаться процесс? (Потенциально очень долго)

В прошлом году Уиллис вновь прибегла к RICO, утверждая, что рэпер Young Thug (между прочим, обладатель премии «Грэмми») и 27 его коллег по музыкальному лейблу YSL являются «преступной уличной бандой».

«Причина, по которой мне нравится закон RICO, заключается в том, что я считаю присяжных очень и очень умными людьми, - сказала она на пресс-конференции, посвященной оглашению обвинений. - Они хотят знать, что произошло. Они хотят принять правильное решение относительно чьей-то жизни. И закон RICO - это инструмент, который позволяет прокуратуре и правоохранительным органам рассказать, как все было, от начала до конца».

Судебный процесс по делу Young Thug должен был начаться еще в январе, однако далеко не продвинулся - штат все еще подбирает присяжных. До сих пор не удалось отобрать ни одного, тысячи кандидатов получили отвод.