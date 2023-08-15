Бывшего российского военного разведчика оштрафовали за дискредитацию армии

«Обвинение меня, российского офицера, в дискредитации вооруженных сил для меня оскорбительно», - заявил сегодня «Медиазоне» Квачков.

«Вооруженные силы дискредитируют те, кто не может вести войну», - добавил он. - На мой взгляд, вооруженные силы дискредитируют следующие лица: Путин, Шойгу и Герасимов».

74-летний Квачков - редкий пример репрессий российской судебной системы в отношении провоенных лиц. Хотя Квачев поддерживает вторжение в Украину, он часто критиковал российское руководство за то, что оно ограничилось «специальной военной операцией» вместо объявления полномасштабной войны Украине.

Квачков, вышедший на пенсию в конце 1990-х годов, был осужден за публикации в социальных сетях, которые, по его словам, были написаны кем-то другим, выдавшим себя за него. Отставной офицер отрицает, что вообще пользуется социальными сетями.

«Я не имею никакого отношения к этой группе в "Одноклассниках", - сказал он, имея в виду популярную российскую социальную сеть. - Это выдумка против меня, ложь и клевета».

Однако Тверской районный суд Москвы признал Квачкова виновным и оштрафовал его на 40 тысяч рублей, сообщает «Медиазона».

В то же время Роскомнадзор пообещал расследовать утверждения Квачкова о том, что в социальных сетях был создан чат, используя его имя.

В 2008 году суд прекратил против него уголовное дело о плане убийства Анатолия Чубайса. Позже он был снова арестован по подозрению в подготовке государственного переворота и приговорен к тюремному заключению в 2013 году.