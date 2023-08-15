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Президент Академии наук: я не знал, что исследование на тему бездетности ведется без разрешения Комитета по этике

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Тармо Соомере.
Тармо Соомере. Фото: Jüri Looring

По словам президента Академии наук Тармо Соомере, входящего в совет попавшего в скандал фонда Pere Sihtkapital, он не знал, что научное исследование на тему бездетности начали без получения разрешения от Комитета по этике.

«В совет фонда Pere Sihtkapital, созданного по инициативе государства, меня пригласил в 2018 году тогдашний министр юстиции (представитель государства) Урмас Рейнсалу. Я посчитал правильным принять приглашение. Потому что это одна из форм, в какой Академия наук может поддерживать государство; также приглашение соответствовало моим ценностям», - заметил Соомере в пресс-релизе.

«Задачи совета Pere Sihtkapital были обычны для советов учреждений такого типа: решать, какая именно деятельность будет вестись, на какие вопросы с ее помощью будут искаться ответы, и насколько велик будет бюджет. Технические вопросы (включая объявление тендеров, рассмотрение заявок, заключение договоров, организацию работ по их исполнению и т. д.) организует исполнительный директор. В Pere Sihtkapital эту роль выполняет член правления. Совет вообще не вмешивается в этот процесс», - пояснил Соомере.

«Ставшая скандалом история состоит из двух частей. Во-первых, Рауль Эаметс, член совета целевого учреждения, подписал от имени Тартуского университета договор, который он не имел права заключать. На этот счет Тартуский университет уже дал свою оценку», - сказал Соомере, имея в виду вчерашнее решение университета о расторжении трудового договора с деканом отделения социальных наук Раулем Эаметсом.

«Во-вторых, Хиллар Петерсен, единственный член правления целевого фонда, начал собирать данные для запланированных исследований еще до получения разрешения Комитета по этике. Будучи членом совета целевого фонда, я не знал, что исследование было начато без разрешения компетентного Комитета по этике», - сказал Соомере.

«К сожалению, результатом этого стало грубое нарушению норм научной этики. Когда об стало известно, я счел правильным рекомендовать всем остальным членам совета прекратить всякую деятельность, дождаться рекомендаций и предписаний компетентных органов и взять на себя ответственность не уходом в отставку, а разрешением ситуации наилучшим образом в соответствии с полученными рекомендациями и предписаниями», - добавил Соомере.

«Я однозначно осуждаю нарушение правил научной этики и игнорирование процедурных ограничений в рамках научного исследования Pere Sihtkapital. Со своей стороны сделаю все, чтобы минимизировать ущерб от этого нарушения», - подчеркнул Соомере.

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