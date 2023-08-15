Президент Академии наук: я не знал, что исследование на тему бездетности ведется без разрешения Комитета по этике

«В совет фонда Pere Sihtkapital, созданного по инициативе государства, меня пригласил в 2018 году тогдашний министр юстиции (представитель государства) Урмас Рейнсалу. Я посчитал правильным принять приглашение. Потому что это одна из форм, в какой Академия наук может поддерживать государство; также приглашение соответствовало моим ценностям», - заметил Соомере в пресс-релизе.

«Задачи совета Pere Sihtkapital были обычны для советов учреждений такого типа: решать, какая именно деятельность будет вестись, на какие вопросы с ее помощью будут искаться ответы, и насколько велик будет бюджет. Технические вопросы (включая объявление тендеров, рассмотрение заявок, заключение договоров, организацию работ по их исполнению и т. д.) организует исполнительный директор. В Pere Sihtkapital эту роль выполняет член правления. Совет вообще не вмешивается в этот процесс», - пояснил Соомере.

«Ставшая скандалом история состоит из двух частей. Во-первых, Рауль Эаметс, член совета целевого учреждения, подписал от имени Тартуского университета договор, который он не имел права заключать. На этот счет Тартуский университет уже дал свою оценку», - сказал Соомере, имея в виду вчерашнее решение университета о расторжении трудового договора с деканом отделения социальных наук Раулем Эаметсом.

«Во-вторых, Хиллар Петерсен, единственный член правления целевого фонда, начал собирать данные для запланированных исследований еще до получения разрешения Комитета по этике. Будучи членом совета целевого фонда, я не знал, что исследование было начато без разрешения компетентного Комитета по этике», - сказал Соомере.

«К сожалению, результатом этого стало грубое нарушению норм научной этики. Когда об стало известно, я счел правильным рекомендовать всем остальным членам совета прекратить всякую деятельность, дождаться рекомендаций и предписаний компетентных органов и взять на себя ответственность не уходом в отставку, а разрешением ситуации наилучшим образом в соответствии с полученными рекомендациями и предписаниями», - добавил Соомере.