Конфликт в ресторане: семья вместо заказа получила оскорбления и лишилась сумки с деньгами и документами

10 августа Герли и Марек Сандермат, которые хотели перекусить в азиатском ресторане Dragon в Вильянди, ушли из-за грубого поведения владельца Мориса Матиаса Лоуренса и забыли там свою сумку с важными документами и наличными. Когда они обнаружили это и вернулись, они не смогли найти сумку, она не найдена до сих пор.
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Как объяснила Герли Сандермат в посте, опубликованном на прошлой неделе в нескольких связанных с Вильянди группах в соцсетях, в четверг она с мужем Мареком Сандерматом и детьми хотели пойти куда-нибудь поесть, и когда они прибыли в Вильянди, они заметили, что ресторан Dragon был открыт. Поскольку у них уже был приятный опыт посещения этого ресторана, они пошли туда. По словам Герли Сандермат, они в тот момент были там единственными клиентами.