Конфликт в ресторане: семья вместо заказа получила оскорбления и лишилась сумки с деньгами и документами

Как объяснила Герли Сандермат в посте, опубликованном на прошлой неделе в нескольких связанных с Вильянди группах в соцсетях, в четверг она с мужем Мареком Сандерматом и детьми хотели пойти куда-нибудь поесть, и когда они прибыли в Вильянди, они заметили, что ресторан Dragon был открыт. Поскольку у них уже был приятный опыт посещения этого ресторана, они пошли туда. По словам Герли Сандермат, они в тот момент были там единственными клиентами.

Она рассказала, что они начали изучать меню и заказали на закуску спринг-роллы. Когда блюда были выбраны и муж подошел к стойке, чтобы сделать заказ, ему заявили, что на это нет времени, и надо ждать, пока к столу принесут спринг-роллы. По словам Герли Сандермат, ресторатор, похоже, был обеспокоен тем, что они хотели есть, и упрекнул их в том, что они не уведомили о своем приходе заранее.