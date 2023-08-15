Вт, 15.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Конфликт в ресторане: семья вместо заказа получила оскорбления и лишилась сумки с деньгами и документами

Трийн Лойде
Facebook Twitter
Comments
Ресторан Dragon в Вильянди.
Ресторан Dragon в Вильянди. Фото: Jan Randar Raidma

10 августа Герли и Марек Сандермат, которые хотели перекусить в азиатском ресторане Dragon в Вильянди, ушли из-за грубого поведения владельца Мориса Матиаса Лоуренса и забыли там свою сумку с важными документами и наличными. Когда они обнаружили это и вернулись, они не смогли найти сумку, она не найдена до сих пор.

Как объяснила Герли Сандермат в посте, опубликованном на прошлой неделе в нескольких связанных с Вильянди группах в соцсетях, в четверг она с мужем Мареком Сандерматом и детьми хотели пойти куда-нибудь поесть, и когда они прибыли в Вильянди, они заметили, что ресторан Dragon был открыт. Поскольку у них уже был приятный опыт посещения этого ресторана, они пошли туда. По словам Герли Сандермат, они в тот момент были там единственными клиентами.

Она рассказала, что они начали изучать меню и заказали на закуску спринг-роллы. Когда блюда были выбраны и муж подошел к стойке, чтобы сделать заказ, ему заявили, что на это нет времени, и надо ждать, пока к столу принесут спринг-роллы. По словам Герли Сандермат, ресторатор, похоже, был обеспокоен тем, что они хотели есть, и упрекнул их в том, что они не уведомили о своем приходе заранее.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх