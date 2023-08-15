Таллиннские пенсионеры просят освободить их от налога на автомобили

Союз таллиннских пенсионеров хочет, чтобы в законопроект о налоге на транспортные средства было включено освобождение от налога на автомобили, принадлежащие пенсионерам, с ограничением не более одного транспортного средства на семью.
Представительная организация таллиннских пенсионеров обратилась к министру финансов Мартe Вырклаэву с просьбой не допустить продолжающегося снижения уровня жизни пенсионеров из-за введения транспортного налога.
«Для многих пожилых людей личный автомобиль - это не роскошь, а возможность для нормального образа жизни. В последние годы реальная пенсия в Эстонии и так уменьшилась, а введение нового налога ударило бы карману еще больше», - заявил в письме министру председатель Союза объединений пенсионеров Таллинна Ааду Йыгиаас.
Аргумент, что повышение уровня жизни пенсионеров следует обеспечить другими средствами, можно считать далеким от реальности и не соответствующим фактическим обстоятельствам. «Так, например, социальное пособие, выплачиваемое пенсионерам по старости с инвалидностью средней степени тяжести, остается неизменным уже более десяти лет, а пособие в размере 12 евро 79 центов в месяц, к сожалению, за эти годы стало лишь символическим», - рассказал Йыгиаас.
Насколько известно Ассоциации, в ближайшие годы менять эту сумму также не планируется, а введение налога на автомобили станет дополнительным тяжелым бременем для подавляющего большинства пенсионеров, считает Йыгиаас.
Однако больше всего столичных пенсионеров беспокоит намерение не освобождать от уплаты налога транспортные средства, принадлежащие лицам с ограниченными возможностями передвижения. «В данном случае речь идет о налогообложении помощи, обеспечивающей выживание», - подчеркнул Йыгиаас.
«Согласно статье 28 Конституции Эстонской Республики граждане Эстонии имеют право на государственную помощь. Надеемся, что это не будет забыто при разработке закона об автоналоге и не будут предприняты шаги, которые, наоборот, ухудшат положение пожилых людей», - добавил председатель объединения пенсионеров.
В середине июля Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для значительной части эстонских транспортных средств будет установлен транспортный налог.
В плане развития представлены две возможные модели расчета налога. Первая модель более широко основана на глобальном и локальном воздействии автомобиля на окружающую среду - во время производства, потребления, утилизации, а вторая - более узко, фокусируясь только на выбросах углекислого газа во время использования транспортного средства.
При введении транспортного налога министерство хочет уделить особое внимание проблеме транспортных средств с приостановленной регистрацией, то есть так называемому металлолому, а для налогообложения будет установлен двухлетний переходный период. В Эстонии около 300 000 транспортных средств с приостановленной регистрацией, и это число растет.
Согласно плану, транспортный налог вступит в силу с 1 июля будущего года, а годовой налог должен быть уплачен впервые в августе 2024 года за полгода вперед.