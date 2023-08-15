Таллиннские пенсионеры просят освободить их от налога на автомобили

В середине июля Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для значительной части эстонских транспортных средств будет установлен транспортный налог.

В плане развития представлены две возможные модели расчета налога. Первая модель более широко основана на глобальном и локальном воздействии автомобиля на окружающую среду - во время производства, потребления, утилизации, а вторая - более узко, фокусируясь только на выбросах углекислого газа во время использования транспортного средства.

При введении транспортного налога министерство хочет уделить особое внимание проблеме транспортных средств с приостановленной регистрацией, то есть так называемому металлолому, а для налогообложения будет установлен двухлетний переходный период. В Эстонии около 300 000 транспортных средств с приостановленной регистрацией, и это число растет.

Согласно плану, транспортный налог вступит в силу с 1 июля будущего года, а годовой налог должен быть уплачен впервые в августе 2024 года за полгода вперед.