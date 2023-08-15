ЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ⟩ Раскрыта скандальная переписка министра финансов и правой руки президента Эстонии

Ответ Марта Вырклаэва от 14 июня

От: Март Вырклаэв

Отправлено: среда, 14 июня 2023 г., 8:46

Кому: Пеэп Яхило

Тема: RE: Президент Республики

Дорогой Пеэп,

Прежде всего, приношу извинения за то, что из-за высокой занятости потребовалось некоторое время, чтобы ответить.

Согласно правилам (Постановление Правительства Республики от 31.07.2014 № 123 «Порядок выделения средств из резерва Правительства Республики и порядок использования выделенных средств», РТ I, 5.08.2014, 9; https://www.riigiteataja.ee/akt/112022019004) средства из резерва Правительства Республики выделяются на непредвиденные расходы, которые нельзя было предусмотреть при составлении или производстве государственного бюджета.

В 2022 г. Канцелярии Президента Республики было дополнительно выделено 120 000 евро из целевого резерва Правительства Республики для покрытия дополнительных визитов в связи с полномасштабной войной России в Украине, и 127 000 евро на нужды компенсации затрат на ИТ, а также дополнительно еще 23 352 евро из резерва Правительства Республики для покрытия расходов, связанных с организацией удаленной работы. Всего в 2022 году VPK было выделено дополнительно 270 352 евро.

Кроме того, в 2023 году из специального резерва Правительства Республики было выделено дополнительно 160 226 евро для компенсации затрат на ИТ.

Уже во время подготовки бюджета на 2023 год для государства наступило крайне сложное время, однако Правительство Республики тогда нашло способ в какой-то степени удовлетворить дополнительные запросы. VPK получила дополнительные средства в размере 304 903 тыс. евро из бюджета 2023 года, что на 6,6 процентов больше, чем в 2022 году. Фонд заработной платы в VPK увеличился на 283 310 евро, или на 14 процентов, а накладные расходы — на 130 800 евро, или на 7,5 процентов.

В этом году я уже разослал во все министерства письмо с описанием бюджетного процесса на 2024 год, а в ближайшие дни направлю его и в конституционные учреждения.

Дефицит бюджета государственного сектора, возникший в последние годы, носит перманентный характер, поскольку как связанные с кризисом, так и другие дополнительные расходы являются в основном постоянными расходами. Кроме того, из-за полномасштабной российской агрессии в Украине, начавшейся в феврале прошлого года, нам пришлось принудительно увеличить наши расходы на оборону как минимум до трех процентов от ВВП. Таким образом, расходы государства значительно выросли, но мы при этом не увеличили доходы.

В целях приведения в порядок государственных финансов и выполнения своих государственных обязательств созданная весной правительственная коалиция поставила перед собой цель двигаться к сбалансированности бюджета, сначала за счет обеспечения того, чтобы бюджетный дефицит не превышал трех процентов от ВВП в следующие четыре года. Для достижения этой цели считаем необходимым как увеличение доходов, так и изыскание возможностей для сокращения расходов.

Предыдущие правительства уже дали министерствам указание сократить накладные расходы на 4,2% в 2022–2023 годах и еще на 1,3% в 2024 году. Эти договоренности действуют, и все министерства должны их учитывать.

Кроме того, решено, что в этом году дополнительных ходатайств не будет. Невозможно создавать дополнительные статьи расходов. Единственными исключениями являются дополнительные расходы, вытекающие из принятого законодательства, и меры, вытекающие из коалиционного соглашения.

Чтобы внести более комплексные и серьезные изменения и/или реформы, мы договорились провести пересмотр бюджета с составлением нулевого бюджета. Это будет осуществляться в сотрудничестве с министерствами и ведомствами поэтапно в течение четырех лет, и целью этого является изыскание возможностей для крупных сокращений расходов и возможностей по реструктуризации в каждом последующем году, тем самым делая государство более эффективным.

Чтобы увеличить доходы государства, мы представили в Рийгикогу налоговый пакет, состоящий из четырех законопроектов. Изменения планируются как в подоходном налоге, в налоге с оборота, так и в акцизах и налоге на азартные игры. Налоговый пакет должен приносить в бюджет около 200 миллионов евро в год, т. е. имеет положительный эффект, помогает покрыть возросшие расходы на оборону, стабилизировать кредитную нагрузку и, таким образом, создает больше пространства для фискальной политики государства в борьбе с будущими кризисами и осуществления необходимых инвестиций в будущем.

Я надеюсь, что мы все понимаем, что соотношение расходов и доходов нашего государства должно быть четко установлено, и мы будем усердно работать, чтобы обеспечить конкурентоспособность экономической среды и устойчивость государственных финансов.

Я высоко ценю внешние связи Президента Республики, но на данный момент не вижу возможности, чтобы в сложившейся ситуации можно было бы выделить на это дополнительные средства из резерва, помимо средств, уже выделенных из бюджета на 2023 года и из резерва.

С уважением.