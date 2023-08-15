В мае директор Канцелярии Президента Республики (VPK) Пеэп Яхило обратился к министру финансов Марту Вырклаэву (Партия реформ) с просьбой о выдаче дополнительных денег из правительственного резерва, давая понять, что выполнение обязанностей президента в необходимом объеме во второй половине года оказывается под вопросом.
ЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ⟩ Раскрыта скандальная переписка министра финансов и правой руки президента Эстонии
Что именно послужило причиной запроса денег и как отреагировал министр финансов, читайте в переписке, представленной ниже. Публикуем переписку, полученную Специальной комиссией по контролю за государственным бюджетом, в полном объеме.
Письмо директора Канцелярии Президента Республики министру финансов
От: Пеэп Яхило
Отправлено: понедельник, 15 мая 2023 г., 14:16.
Кому: Март Вырклаэв
Тема: В связи с Президентом Республики
Уважаемый министр финансов, дорогой Март
Как мы договорились на недавнем ужине в Кадриорге, посылаю (совершенно неформально) краткое пояснение в подкрепление сказанного тогда.
В прошлом году при подаче дополнительного запроса на текущий бюджетный год в рамках бюджетного процесса еще не было известно, что в этом году состоится государственный визит короля Швеции, предстоящий государственный визит президента Франции и визит Патриарха Константинопольского Варфоломея, который по своим элементам (т. е. по стоимости) будет приравнен к государственному визиту. От таких визитов к нам по понятным причинам не представляется возможным отказаться, ссылаясь на нехватку бюджета.
Только на организацию одного государственного визита уходит около четверти существующего бюджета VPK на зарубежные связи. Организация таких визитов не может происходить за счет проактивной внешней коммуникации Президента Республики – особенно учитывая различные визиты к важным партнерам, связанные с военной агрессией России, и необходимость организации рабочих визитов с деловыми делегациями для поддержки эстонского экспорта.
На данный момент можно прогнозировать, что выполнение президентом своих обязанностей в необходимом объеме во второй половине года вызывает большие сомнения.
Поэтому мы вынуждены запросить из Государственного резерва на текущий год дополнительно 360 тысяч евро для покрытия расходов, связанных с зарубежными связями Президента Республики.
Из-за очень скромного размера бюджета VPK нам пришлось просить деньги из резерва и в прошлом году, и мы очень благодарны, что правительство выделило соответствующие средства на эти цели.
От имени Президента прошу вас принять эту просьбу. Если вышеуказанное найдет твою принципиальную поддержку, мы также подадим соответствующий запрос официально.
С наилучшими пожеланиями,
Пеэп
Позже он отправил Вырклаэву письмо с напоминанием
От: Пеэп Яхило
Отправлено: вторник, 13 июня 2023 г., 15:48.
Кому: Март Вырклаэв
Тема: Президент Республики
Дорогой Март, уважаемый министр финансов
Я понимаю, что решение такого рода проблем находится в твоих руках.
Суть проблемы обсуждалась на встрече в Кадриорге, и, как мы и договаривались, я напомнил содержание вопроса и величину нехватки денег в своем предыдущем электронном письме, которое, надеюсь, дошло до тебя.
Речь идет об исполнении функций Президента Республики.
В мае на встрече с Президентом Республики руководство Министерства иностранных дел сформулировало свои ожидания относительно зарубежных визитов главы государства, чтобы обеспечить поддержку внешнеполитическому нарративу Эстонии и политике безопасности за пределами Европейского союза и пространства НАТО, что в самом широком смысле важно для противодействия продолжающейся агрессии России и поддержки Украины как жертвы агрессии. Это означает, по рекомендации Министерства иностранных дел, совершение зарубежных визитов и проведение в ряде стран за пределами Европы встреч Президента Республики, некоторые из которых должны состояться во второй половине этого года. Канцелярия президента понимает важность этой части внешней политики Эстонии, и глава государства готов всячески в ней участвовать, но у Канцелярии не хватает бюджетных возможностей для выполнения этой роли.
Более того, после государственного визита шведской королевской четы в Эстонию, большую часть расходов по которому взял на себя аппарат президента, и который нельзя было предусмотреть при составлении государственного бюджета, Канцелярия оказалась в ситуации, когда из-за отсутствия денег мы должны будем начать отклонять возможные пожелания глав других государств приехать в Эстонию даже с рабочим визитом, не говоря уже об отмене программы зарубежных визитов самого президента Кариса.
Поэтому я прошу тебя о поддержке, чтобы обеспечить дополнительное финансирование из государственного резерва.
Я надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос таким образом, который будет разумно удовлетворительным для всех участников.
В ожидании ответа и
С наилучшими пожеланиями,
Пеэп
Ответ Марта Вырклаэва от 14 июня
От: Март Вырклаэв
Отправлено: среда, 14 июня 2023 г., 8:46
Кому: Пеэп Яхило
Тема: RE: Президент Республики
Дорогой Пеэп,
Прежде всего, приношу извинения за то, что из-за высокой занятости потребовалось некоторое время, чтобы ответить.
Согласно правилам (Постановление Правительства Республики от 31.07.2014 № 123 «Порядок выделения средств из резерва Правительства Республики и порядок использования выделенных средств», РТ I, 5.08.2014, 9; https://www.riigiteataja.ee/akt/112022019004) средства из резерва Правительства Республики выделяются на непредвиденные расходы, которые нельзя было предусмотреть при составлении или производстве государственного бюджета.
В 2022 г. Канцелярии Президента Республики было дополнительно выделено 120 000 евро из целевого резерва Правительства Республики для покрытия дополнительных визитов в связи с полномасштабной войной России в Украине, и 127 000 евро на нужды компенсации затрат на ИТ, а также дополнительно еще 23 352 евро из резерва Правительства Республики для покрытия расходов, связанных с организацией удаленной работы. Всего в 2022 году VPK было выделено дополнительно 270 352 евро.
Кроме того, в 2023 году из специального резерва Правительства Республики было выделено дополнительно 160 226 евро для компенсации затрат на ИТ.
Уже во время подготовки бюджета на 2023 год для государства наступило крайне сложное время, однако Правительство Республики тогда нашло способ в какой-то степени удовлетворить дополнительные запросы. VPK получила дополнительные средства в размере 304 903 тыс. евро из бюджета 2023 года, что на 6,6 процентов больше, чем в 2022 году. Фонд заработной платы в VPK увеличился на 283 310 евро, или на 14 процентов, а накладные расходы — на 130 800 евро, или на 7,5 процентов.
В этом году я уже разослал во все министерства письмо с описанием бюджетного процесса на 2024 год, а в ближайшие дни направлю его и в конституционные учреждения.
Дефицит бюджета государственного сектора, возникший в последние годы, носит перманентный характер, поскольку как связанные с кризисом, так и другие дополнительные расходы являются в основном постоянными расходами. Кроме того, из-за полномасштабной российской агрессии в Украине, начавшейся в феврале прошлого года, нам пришлось принудительно увеличить наши расходы на оборону как минимум до трех процентов от ВВП. Таким образом, расходы государства значительно выросли, но мы при этом не увеличили доходы.
В целях приведения в порядок государственных финансов и выполнения своих государственных обязательств созданная весной правительственная коалиция поставила перед собой цель двигаться к сбалансированности бюджета, сначала за счет обеспечения того, чтобы бюджетный дефицит не превышал трех процентов от ВВП в следующие четыре года. Для достижения этой цели считаем необходимым как увеличение доходов, так и изыскание возможностей для сокращения расходов.
Предыдущие правительства уже дали министерствам указание сократить накладные расходы на 4,2% в 2022–2023 годах и еще на 1,3% в 2024 году. Эти договоренности действуют, и все министерства должны их учитывать.
Кроме того, решено, что в этом году дополнительных ходатайств не будет. Невозможно создавать дополнительные статьи расходов. Единственными исключениями являются дополнительные расходы, вытекающие из принятого законодательства, и меры, вытекающие из коалиционного соглашения.
Чтобы внести более комплексные и серьезные изменения и/или реформы, мы договорились провести пересмотр бюджета с составлением нулевого бюджета. Это будет осуществляться в сотрудничестве с министерствами и ведомствами поэтапно в течение четырех лет, и целью этого является изыскание возможностей для крупных сокращений расходов и возможностей по реструктуризации в каждом последующем году, тем самым делая государство более эффективным.
Чтобы увеличить доходы государства, мы представили в Рийгикогу налоговый пакет, состоящий из четырех законопроектов. Изменения планируются как в подоходном налоге, в налоге с оборота, так и в акцизах и налоге на азартные игры. Налоговый пакет должен приносить в бюджет около 200 миллионов евро в год, т. е. имеет положительный эффект, помогает покрыть возросшие расходы на оборону, стабилизировать кредитную нагрузку и, таким образом, создает больше пространства для фискальной политики государства в борьбе с будущими кризисами и осуществления необходимых инвестиций в будущем.
Я надеюсь, что мы все понимаем, что соотношение расходов и доходов нашего государства должно быть четко установлено, и мы будем усердно работать, чтобы обеспечить конкурентоспособность экономической среды и устойчивость государственных финансов.
Я высоко ценю внешние связи Президента Республики, но на данный момент не вижу возможности, чтобы в сложившейся ситуации можно было бы выделить на это дополнительные средства из резерва, помимо средств, уже выделенных из бюджета на 2023 года и из резерва.
С уважением.
Ответ Пеэпа Яхило министру финансов
От: Пеэп Яхило
Отправлено: понедельник, 19 июня 2023 г., 11:33
Кому: Март Вырклаэв
Тема: От Президента Республики
Важность: высокая
Дорогой Март
Спасибо за подробный ответ.
Однако в Твоем письме есть некоторые неточности и только часть правды. Из отмеченных сумм, которые VPK получила в прошлом, только 60 тысяч евро касались увеличения управленческих расходов в этом году. Я имею в виду ту часть бюджета, которую Президент Республики может использовать для исполнения своих обязанностей – визиты, празднование Годовщины Республики и Дня восстановления независимости, различные контактные и благодарственные мероприятия и т. д. Прибавка, полученная из резерва правительства в прошлом году, была связана с разразившейся в Украине войной, которая, в свою очередь, привела к неизбежному росту внешнеполитической активности и которую ранее нельзя было учесть при составлении бюджета VPK.
К сожалению, нынешний год не сильно отличается в этом отношении. Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке и, следовательно, сохраняется необходимость постоянно совершать зарубежные визиты. Не говоря уже о необходимости укрепления эстонского экспорта, какой цели и служат визиты президента, совершаемые в составе деловых делегаций.
Теперь к главному.
Очень заметная дыра в нашем бюджете в этом году образовалась из-за государственного визита короля Швеции в Эстонию, расходы по которому взяла на себя VPK, и о котором я не мог знать заранее, когда запрашивал бюджет на этот год. Величина этого дефицита составляет 120 000 евро. Это, в свою очередь, оказало в высшей степени ощутимое воздействие на исполнение президентом его обязанностей. В дополнение к зарубежным визитам президента, которые мы вынуждены отменять, мы также должны рассмотреть вопрос об отмене других традиционных мероприятий президента. Ни то, ни другое не способствует достижению всех наших наиболее значимых целей.
Можешь быть уверенным, что я не стал бы обращаться к Тебе с ходатайством об использовании резерва без острой необходимости.
И президент, и его аппарат хорошо знакомы с налогово-бюджетной политикой правительства, но это не должно снижать дееспособность главы государства.
Я также передаю настоятельное желание Президента Республики найти компромисс по этому вопросу.
При необходимости, можем созвониться.
С наилучшими пожеланиями,
Пеэп
По словам Вырклаэва, 21 июня он позвонил Яхило и объяснил ему ситуацию.