НАТО: «Одно из возможных решений - отказ Украины от части территорий, но получение членства»

«Я полагаю, что одно из решений может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий и получила взамен членство в НАТО», - сказал он, выступая в норвежском городе Арендал.

Он подчеркнул, что Украина должна сама решить, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с РФ (это общая позиция НАТО - прим. «Медузы» ).

«В вопросе о будущем членстве Украины в НАТО наметилось значительное движение. Все заинтересованы в том, чтобы война не повторилась», - заявил Йенссен.

«Россия испытывает огромные военные трудности, и кажется нереальным, что они могут захватить новые территории. Сейчас речь идет скорее о том, что именно Украина сможет вернуть себе», - цитирует его VG.

На вопрос журналиста издания, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территории, чтобы достичь мира с Россией и стать членом альянса, Стиан Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, и что вопросы об уступке территорий России поднимают другие страны.

«Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», - отметил Йенссен.

На саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе в июле, участники альянса согласились упростить процесс вступления Украины в военно-политический блок, а страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с США и Великобританией.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение G7, заявил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности, но это не должно ослаблять безопасность России. Перед полномасштабным вторжением войск РФ в Украину Путин — фактически в ультимативной форме — требовал от Запада гарантий безопасности, в том числе гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.