Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 августа: реформа социального попечения близка к провалу, почему мужчины не берегут здоровье, государство поможет заменить печку и фестиваль Свободы в Нарве
Сегодня в выпуске:
- Резкий рост стоимости услуг, длинные очереди клиентов, нехватка рабочих рук. Почему реформа в сфере домов попечения не принесла желаемых плодов и как родственники клиентов реагируют на изменения?
- Местные новости: серьезная цепная авария в Таллинне, пятеро в больнице; число безработных растет и быстрее всего среди женщин; телефоны каждого пятнадцатого жителя страны могут быть заражены мошенниками
- Мужчины в Эстонии живут меньше, чем женщины, чаще болеют, но реже обращаются за помощью. В чем причина такого поведения и как государство намерено решать эту проблему?
- Неисправные печи ежегодно становятся причиной значительного количества пожаров. Это так же приводит к серьезным загрязнениям воздуха. Что делать, кто виноват и как не допустить трагедии- выясняла наша съёмочная группа.
- Новости со всего света: жуткая причина заболеваний сотен людей на Тайване, жертвы разрушительного тайфуна в Японии и атака клопов на отели Лас-Вегаса
- В Нарвском театральном центре Ваба Лава начался Фестиваль Свободы. Здесь представлены пьесы эстонских театров и Киевского театра драматургов, а также спектакли театров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Чили, запрещенные к показу в этих странах. Подробности у регионального корреспондента «Новостей в семь»
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 августа.