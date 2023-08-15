«Новости в 7» за 15 августа: реформа социального попечения близка к провалу, почему мужчины не берегут здоровье, государство поможет заменить печку и фестиваль Свободы в Нарве

Сегодня в выпуске:

- Резкий рост стоимости услуг, длинные очереди клиентов, нехватка рабочих рук. Почему реформа в сфере домов попечения не принесла желаемых плодов и как родственники клиентов реагируют на изменения?

- Местные новости: серьезная цепная авария в Таллинне, пятеро в больнице; число безработных растет и быстрее всего среди женщин; телефоны каждого пятнадцатого жителя страны могут быть заражены мошенниками

- Мужчины в Эстонии живут меньше, чем женщины, чаще болеют, но реже обращаются за помощью. В чем причина такого поведения и как государство намерено решать эту проблему?

- Неисправные печи ежегодно становятся причиной значительного количества пожаров. Это так же приводит к серьезным загрязнениям воздуха. Что делать, кто виноват и как не допустить трагедии- выясняла наша съёмочная группа.

- Новости со всего света: жуткая причина заболеваний сотен людей на Тайване, жертвы разрушительного тайфуна в Японии и атака клопов на отели Лас-Вегаса

- В Нарвском театральном центре Ваба Лава начался Фестиваль Свободы. Здесь представлены пьесы эстонских театров и Киевского театра драматургов, а также спектакли театров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Чили, запрещенные к показу в этих странах. Подробности у регионального корреспондента «Новостей в семь»