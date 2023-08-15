Спасти не удалось: в Эстонии утонул еще один человек

Звонивший в Центр тревоги вытащил пострадавшего из воды и попытался вернуть его к жизни, но, к сожалению, это не удалось. На место происшествия были вызваны полиция, спасатели и скорая помощь.

Поскольку все произошло на мелководье, вероятно, этот случай связан с проблемами со здоровьем. Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе экспертизы.

В этом году в Эстонии уже утонули 28 человек.