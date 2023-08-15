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Спасти не удалось: в Эстонии утонул еще один человек

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На пляже Матси утонул мужчина.
На пляже Матси утонул мужчина. Фото: Erakogu

Сегодня, 15 августа, в 19.05 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Матси в волости Ляэнеранна пожилой мужчина пошел купаться и ушел под воду. 

Звонивший в Центр тревоги вытащил пострадавшего из воды и попытался вернуть его к жизни, но, к сожалению, это не удалось. На место происшествия были вызваны полиция, спасатели и скорая помощь.

Поскольку все произошло на мелководье, вероятно, этот случай связан с проблемами со здоровьем. Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе экспертизы. 

В этом году в Эстонии уже утонули 28 человек. 

В связи с летней погодой и сегодняшним несчастным случаем Спасательный департамент еще раз напоминает:

  • Плавайте близко к берегу и так, чтобы ноги всегда доставали до дна! Если вы внезапно устанете или у вас появятся, например, мышечные спазмы или какие-либо проблемы со здоровьем, серьезного риска утонуть при плавании на мелководье нет.
  • Дополнительную информацию о безопасности на воде можно найти здесь: veeohutus.ee/suvi/
  • Пожилые люди: существуют риски для здоровья, которые приходят с возрастом, и пожилой человек уже не так быстро реагирует и не так силен и здоров, как в молодости. Для купания стоит выбирать безопасные, официально охраняемые места для купания, брать с собой друга и лучше плавать ближе к берегу, чтобы ноги доставали до дна. Нужно всегда реально оценивать свое здоровье и при физической активности учитывать хронические заболевания.
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