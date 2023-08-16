Не покупать новое, а чинить старое? Заставит ли Брюссель производителей раскрывать схемы устройств, отменив их монополию на ремонт? Смогут ли мелкие мастерские конкурировать с производителями, снизив цены?
ПРАВО НА РЕМОНТ ⟩ Студия Postimees: директива ЕС разрушит монополию на ремонт техники?
11:00 Мария Юферева-Скуратовски
Представитель парламентской комиссии по делам ЕС Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 11:00!
- Реально ли переломить ситуацию: сломать лобби производителей и продлить срок жизни техники?
- Станут ли производители раскрывать схемы устройств и поставлять детали?
- Директива распространится на все неисправные устройства: не только на холодильники, кофемашины и посудомоечные машины, но и на смартфоны, ноутбуки?
- Станет ли дешевле ремонтировать, чем покупать новое?
- Мастерские будут проходить сертификацию у производителей?
- Как долго клиенты смогут требовать починки, а не полной замены товара?
- Позволит ли новый закон уменьшить количество электронного мусора?