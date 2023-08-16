ПРАВО НА РЕМОНТ ⟩ Юферева-Скуратовски: директива ЕС может разрушить монополию производителей на ремонт техники, но…

Что касается права потребителя требовать починки техники по истечении срока гарантии, то и тут в нашей комиссии возникли разногласия. Очевидно, что в ряде случаев ремонт может обойтись дороже, чем покупка нового прибора. Да и вред для окружающей среды от такого ремонта тоже может быть немалым. Тут важно понимать, в каком случае целесообразнее отремонтировать прибор, а в каком случае – заменить на новый.

– Вероятно, мастерские будут давать какое-то заключение?

– Директива предполагает, что появится анкета, разъясняющая правила и возможности для починки техники. Этот документ можно будет затребовать в мастерских или запросить у продавцов. В такой анкете (заключении – прим. ред.) должно быть разъяснено, подлежит ли товар ремонту, за какой срок его можно починить и во сколько это обойдется. Потребитель сможет затребовать такие анкеты в разных местах (заключения от разных мастерских – прим. ред.).

Нюанс в том, что нет гарантий, что такое заключение будет выдаваться бесплатно. Подобная оценка может стоить денег.

– Тем самым директива обесценивается? Это больше походит на сотрясание воздуха…

– Сама идея директивы хороша, но дьявол кроется в деталях. В итоге данная инициатива ЕС может не облегчить, а усложнить жизнь потребителя. Имею в виду хождение по мастерским, сбор заключений, причем последнее может оказаться платной услугой.