ПРАВО НА РЕМОНТ ⟩ Юферева-Скуратовски: директива ЕС может разрушить монополию производителей на ремонт техники, но…

– Мастерские должны будут проходить сертификацию у производителей?
– Да, это так. Им придется проходить определенную сертификацию. А что касается единой платформы, то не будет ли это лишним? Уже сейчас через платформу Google проще найти информацию обо всех мастерских, где можно отремонтировать телевизор и прочую технику.
– Директива распространится на все неисправные устройства? Речь идет не только о холодильниках, кофемашинах и посудомойках, но и о смартфонах, ноутбуках, планшетах?
– Директива призвана сделать так, чтобы все товары нового поколения можно было починить, включая электронные девайсы.
– Уменьшится ли количество электронного мусора? По данным Еврокомиссии, ежегодно выбрасывается 35 миллионов тонн техники, чему сопутствуют огромные выбросы углекислого газа – примерно 260 миллионов тонн СО2. Отсюда и идея – больше чинить, меньше покупать…
– Да, это так. Но вопрос не только в том, чтобы заставить производителя раскрывать схемы устройств и поставлять запчасти. Одновременно нужно менять потребительское отношение к электронным товарам. Зачастую приборы меняют еще раньше, чем они выходят из строя. Причина только в том, что потребителю хочется новый фен или телефон.
– Что касается ситуации с неисправной техникой, то как же создать условия для того, чтобы потребитель предпочитал ремонт, а не покупку нового товара? Возможна ли починка за адекватные деньги?
– Важно, чтобы ремонт не превращался для покупателя в хождение по мукам, особенно в том случае, если товар приобретен не в стране проживания. Например, по интернету. Предстоит понять, как решить все сопутствующие проблемы.