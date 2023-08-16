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ПРАВО НА РЕМОНТ ⟩ Юферева-Скуратовски: директива ЕС может разрушить монополию производителей на ремонт техники, но…

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Идея хороша, но дьявол кроется в деталях
  • Ремонту подлежат и электронные девайсы
  • Вряд ли стоимость починки себя окупит

Не покупать новое, а чинить старое? Заставит ли Брюссель производителей раскрывать схемы устройств, отменив их монополию на ремонт? Смогут ли мелкие мастерские конкурировать с производителями, снизив цены?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заместитель председателя парламентской комиссии по делам ЕС Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Реально ли изменить ситуацию: преодолеть лобби производителей и продлить срок жизни техники?

– Мы рассмотрели проект директивы ЕС (инициатива весны этого годаприм. ред.). Тема вызвала жаркие дебаты в комиссии Рийгиркогу по делам ЕС.

В документе предлагается обязать производителя осуществлять починку товара и после истечения гарантийного срока.

– Реально ли обязать производить ремонт тех, кто не заинтересован в ремонте? Цель производителя – продать как можно больше новой продукции…

– Разумеется, реально. Если директива будет принята, то такое обязательство возникнет.

– Производители начнут раскрывать схемы устройств и поставлять запчасти мелким мастерским?

– С запчастями возникает проблема. Производителя можно обязать их поставлять, но не исключено, что детали начнут копиться на складах и не будут востребованы. Учитывая скорость технического прогресса, может оказаться так, что склады будут просто засорены невостребованными запчастями.

Так что проблема далеко не только в том, что производители могут не захотеть раскрывать схемы устройств, чтобы любой умелец имел возможность произвести починку.

К тому же потребители и сами далеко не всегда готовы проходить долгий путь ремонта своей техники.

– Одновременно это и вопрос экономии. Если потребитель сможет отремонтировать технику за адекватные деньги, тогда многое может измениться…

– Если обязать производителя повысить качество своих товаров с целью продлить срок их жизни, то возникнут сопутствующие проблемы. Такие товары наверняка станут дороже: повысится стоимость производства и конечная цена.

Что касается права потребителя требовать починки техники по истечении срока гарантии, то и тут в нашей комиссии возникли разногласия. Очевидно, что в ряде случаев ремонт может обойтись дороже, чем покупка нового прибора. Да и вред для окружающей среды от такого ремонта тоже может быть немалым. Тут важно понимать, в каком случае целесообразнее отремонтировать прибор, а в каком случае – заменить на новый.

– Вероятно, мастерские будут давать какое-то заключение?

– Директива предполагает, что появится анкета, разъясняющая правила и возможности для починки техники. Этот документ можно будет затребовать в мастерских или запросить у продавцов. В такой анкете (заключенииприм. ред.) должно быть разъяснено, подлежит ли товар ремонту, за какой срок его можно починить и во сколько это обойдется. Потребитель сможет затребовать такие анкеты в разных местах (заключения от разных мастерскихприм. ред.).

Нюанс в том, что нет гарантий, что такое заключение будет выдаваться бесплатно. Подобная оценка может стоить денег.

– Тем самым директива обесценивается? Это больше походит на сотрясание воздуха…

– Сама идея директивы хороша, но дьявол кроется в деталях. В итоге данная инициатива ЕС может не облегчить, а усложнить жизнь потребителя. Имею в виду хождение по мастерским, сбор заключений, причем последнее может оказаться платной услугой.

Директива предполагает создание общеевропейской платформы, на которой будет сосредоточена вся информация о мастерских, соответствующих минимальным стандартам качества.

– Мастерские должны будут проходить сертификацию у производителей?

– Да, это так. Им придется проходить определенную сертификацию. А что касается единой платформы, то не будет ли это лишним? Уже сейчас через платформу Google проще найти информацию обо всех мастерских, где можно отремонтировать телевизор и прочую технику.

– Директива распространится на все неисправные устройства? Речь идет не только о холодильниках, кофемашинах и посудомойках, но и о смартфонах, ноутбуках, планшетах?

– Директива призвана сделать так, чтобы все товары нового поколения можно было починить, включая электронные девайсы.

– Уменьшится ли количество электронного мусора? По данным Еврокомиссии, ежегодно выбрасывается 35 миллионов тонн техники, чему сопутствуют огромные выбросы углекислого газа – примерно 260 миллионов тонн СО2. Отсюда и идея – больше чинить, меньше покупать…

– Да, это так. Но вопрос не только в том, чтобы заставить производителя раскрывать схемы устройств и поставлять запчасти. Одновременно нужно менять потребительское отношение к электронным товарам. Зачастую приборы меняют еще раньше, чем они выходят из строя. Причина только в том, что потребителю хочется новый фен или телефон.

– Что касается ситуации с неисправной техникой, то как же создать условия для того, чтобы потребитель предпочитал ремонт, а не покупку нового товара? Возможна ли починка за адекватные деньги?

– Важно, чтобы ремонт не превращался для покупателя в хождение по мукам, особенно в том случае, если товар приобретен не в стране проживания. Например, по интернету. Предстоит понять, как решить все сопутствующие проблемы.

– Приведет ли конкуренция мелких мастерских с производителями к снижению цен?

– Ответ на этот вопрос дать невозможно. Согласно директиве, починка будет осуществлять на основании анкеты-заключения в мастерской, отвечающей минимальным стандартам. И это еще вопрос, захотят ли все мастерские в Эстонии проходить соответствующую сертификацию. На всё потребуется время и средства. Мне кажется, что в конечном итоге, с точки зрения покупателя, вряд ли стоимость ремонта себя окупит.

Подробнее в повторе!

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

Студия Postimees: директива ЕС разрушит монополию на ремонт техники? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata
Студия Postimees: директива ЕС разрушит монополию на ремонт техники? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata Фото: Teele Toova
  • Реально ли переломить ситуацию: сломать лобби производителей и продлить срок жизни техники?
  • Станут ли производители раскрывать схемы устройств и поставлять детали?
  • Директива распространится на все неисправные устройства: не только на холодильники, кофемашины и посудомоечные машины, но и на смартфоны, ноутбуки?
  • Станет ли дешевле ремонтировать, чем покупать новое?
  • Мастерские будут проходить сертификацию у производителей? 
  • Как долго клиенты смогут требовать починки, а не полной замены товара?
  • Позволит ли новый закон уменьшить количество электронного мусора? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata 

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